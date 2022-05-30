Şehirden kaçanların en sevdiği aktivitelerden birisi doğa yürüyüşüdür. Hatta bazı insanlar bu aktiviteye iyice alıştıktan sonra bunu şehirden kaçış aktivitesi yerine düzenli olarak yaptıkları bir aktivite haline getiriyorlar. Doğanın insanı arındırdığı, çok sayıda bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır. Bu nedenle İstanbul ve çevresindeki çoğu insan hafta sonlarında Belgrad Ormanı'na giderek zaman geçiriyor. Belgrad Ormanı Yürüyüş Parkuru Kaç Kilometre? Belgrad Ormanı Yürüyüş Parkuru Başlangıcı ve Bitişi Nerede? Bu soruların cevaplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Belgrad Ormanı Yürüyüş Parkuru

Yazımızın başında da dediğimiz gibi en popüler ve insanların en çok tercih ettiği yürüyüş parkurlarından birisi İstanbul'da ve Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı Yürüyüş Parkuru. Burası büyüklüğü ve yürüyüş parkuru uzunluğu sebebiyle birçok sporcu tarafından tercih edilen bir orman. Hemen hemen 6 km'lik bir yürüyüş parkuru bulunmakta.

Bir yürüyüş arkasından keyif kahvesi ya da kahvaltısı yapmak yine birçok insanın sevdiği bir aktivite. Ancak yaz mevsiminde ve hafta sonunda gitmeyi düşünüyorsanız, ormanın son derece kalabalık olacağını hesaplamayı atlamayın.

Ormanda bulunan tahta piknik masalarında piknik yapmak da yürümek istemeyen ama doğaya gitmek isteyenlerin tercihlerinden. Birçok insan renklerden dolayı sonbahar aylarında ormana gitmeyi tercih ediyor. Hatta tam olarak gidilebilecek zaman sonbahar ayları.

İstanbul'a sonbaharın çok yakıştığı bir diğer yer de Atatürk Arboretumu ve burası da Belgrad Ormanı'nın bir ucunda yer alıyor.

Belgrad Ormanı 7/24 açık ve burada kamp yapmak da mümkün.

Belgrad Ormanı Yürüyüş Parkuru Yol Tarifi

Belgrad Ormanı'na ulaşım için Yenikapı - Hacıosman Metrosu'nun Hacıosman Durağı çıkışından Bahçeköy yönüne giden otobüslere binebilirsiniz. Yaklaşık olarak 40-45 dakikalık bir yolculuk süreciniz olacak.

Özel araçla gitmek isterseniz Belgrad Ormanı Yürüyüş Parkuru yol tarifi; Çayırbaşı'na 5 kilometre, Büyükdere'ye ise 6 kilometre uzaklıkta kalıyor. Şehir merkezinden buraya ulaşım sağlamak için Çayırbaşı - Bahçeköy rotasını takip edebilirsiniz veya Alibeyköy – Kemerburgaz – Terkos rotasını da ikinci bir seçenek olarak değerlendirebilirsiniz.

Belgrad Ormanı Yürüyüş Parkuru Harita

Belgrad Ormanı çok büyük bir alana sahip. Bu nedenle Belgrad Ormanı Yürüyüş Parkuru'nu haritasız gezmek kaybolmak demek. Ancak uygulamalar üzerinden "Belgrad Ormanı Derinlikleri" olarak bakıldığı zaman bütün yürüyüş rotalarını ve girişlerini görebilmeniz mümkün. Bunun dışında da orman içerisinde yönlendirmeler olduğunu belirtmek isteriz.