Belgrad Ormanı’nda sırlarla dolu 4 gün

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve günler boyunca yüzlerce arama kurtarma görevlisi tarafından aranan peyzaj mimarı Ece Gürel, telefonundan alınan son sinyalden yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta dere kenarında uyurken bitkin halde sağ olarak bulundu. Türkiye'yi sevince boğan gelişmenin ardından genç mimar, ilk müdahale sonrası yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı ancak sağlık durumu ağır. Ece Gürel'in bulunduğu noktaya düştüğü mü yoksa bilerek mi indiği ilerleyen zamanlarda tespit edilecek. 9 yıldır çalıştığı hukuk bürosundan geçen hafta ayrılan, sosyal medyada tarot bakıp kurşun dökme seansları yapan Ece Gürel'in kaybolduğu sır dolu 4 gün gizemini koruyor.

Ece'nin üzerindeki giysilerini incelemeye alan polis, olası başka kişilere ait DNA arayacak. İstanbul'da yaşayan peyzaj mimarı Ece Gürel (36), 2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkıp bir daha dönmeyince ailesi polise 'kayıp' ihbarında bulundu. Levent'teki bir hukuk bürosunda 9 yıldır yönetici asistanı olarak çalışan Ece Gürel, iddiaya göre geçen hafta karlı İstanbul günlerinde işyerinden birkaç gün izin isteyip işe gidememişti. Bu durum yüzünden işyeri ile arasında problem çıkmıştı. Olaydan birkaç gün önce de işyerinden istifa etmişti. Kaybolduğu gün sahurda eşiyle küçük tartışma da yaşayan Ece Gürel evden tek başına çıkıp ormana gitmiş ve bir daha haber alınamamıştı. Belgrad Ormanı'nda çalışmalar başladı. Kameralar didik didik tarandı. Ormana giriş vardı ancak çıkışa rastlanmadı. Polis, AFAD, UMKE, AKUT, PAK ve çok sayıda ilçe belediyesi ile gönüllü arama kurtarma ekipleri de çalışmalara katıldı. Tüm Türkiye bu bölgeye kilitlenmiş, Ece'den gelecek güzel bir haberi bekliyordu. Ece, kaybolduğu gün, yurtdışındaki bir arkadaşına Instagram üzerinden mesajlar atmış gezdiği yerlerden fotoğraflar da paylaşmıştı. Ormanlık alanda yürürken çektiği fotoğrafı arkadaşına atarak, 'Buradan yürümüştük" ve 'Kalabalıklaştı asıl yeri de bulamadım' sonra da 'Kayboldum' gibi mesajlar da atan Ece'nin, arkadaşıyla daha önce gittiği bir noktaya gitmeye çalıştığı ancak aradığı yeri bulamadığı ifade edildi.

ÖNCE EŞYALARI BULUNDU

Ekipler ilk etapta cep telefonu ve bazı kişisel eşyalara ulaştı. Sonrasında ise bu noktaya uzak bir yerde genç kadının hırkası bulundu. Günlerdir devam eden aramalar sonucu sevindiren haber önceki gece saat 01.30 sıralarında geldi. Ece Gürel orman içindeki bir dere kenarında uyurken bulundu. Soğuk hava nedeniyle hipotermi geçirdiği belirlenen Ece Gürel, telefondan son sinyal alınan noktadan 6 kilometre uzakta bulundu.

4 GÜN NASIL DAYANDI?

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar, mimarın günler süren yaşam mücadelesini değerlendirdi. Uçar, "Burada öncelikle hipotermiden bahsetmemiz gerekiyor. Kişi dışarıda uyumak zorunda olabilir, vücut ısısı 35 derecenin altına düşebilir. Böylece vücut strese girer, kalp atışı hızlanır, titreme olur, tansiyon çıkar. Tansiyon yükseldikçe, baş dönmesi, konuşma bozukluğu gibi nörolojik etkiler oluşmaya başlar. Şiddet bir süre sonra artarak kişinin bilinç bozukluğuna neden olacaktır" dedi.

SAYILARA KARŞI İLGİLİ

Ece Gürel'in bulunmasının ardından eşi Sezer Gürel de sevincini sosyal medya hesabından paylaştı. Sezer Gürel, eşiyle olan fotoğraflarını birleştirerek oluşturduğu bir video paylaştı ve 'Yeni hayatının ilk günü kutlu olsun sevgilim' diye yazdı. Ancak kısa süre sonra hesabını kapatan Sezer Gürel'in profilinde ise dikkat çeken bir detay vardı. Gürel'in profilinde rastgele yazılmış gibi duran '91688 419 818719 914481' sayıları yer alıyor. Fakat bu sayılar rastgele yazılmış değil. Profilde yazılan sayılar "Grabovoi Sayıları" olarak biliniyor. Grabovoi Sayıları, Rus matematik profesörü Grabovoi'den geliyor. Profesör 'Matematik, Tanrı'nın evreni yazmak için kullandığı alfabedir' diyerek içerisinde sayıların, frekansların, titreşimlerin yer aldığı bir 'şifa yöntemi' geliştirdiğini iddia ediyor. Bu sözde şifa yöntemine göre, her sayının bir sembolü ve titreşimi bulunuyor. Kişinin bilincinde ise o sayıyı temsil eden bir frekans bulunuyor. İhtiyaç duyulan duruma göre kullanılması gereken sayı dizisi de farklılık gösteriyor. 'İlahi bir bilim' olduğu söylenen bu sayı dizisinin 'kendi kendimizi bloke ettiğimiz durumlarda' bizleri olumsuz düşüncelerimizden kurtardığına inanılıyor.

ASTRONOMİ, BURÇLAR, KURŞUN DÖKME...

Ece Gürel ile ilgili ilginç bilgilere ulaşıldı. 9 yıldır aynı hukuk bürosunda çalışan Ece, aynı zamanda astronomi ile ilgileniyor, bu alanda eğitimler alıyordu. Bu alanla ilgili açmış olduğu bir sosyal medya hesabından tarot okuyuculuğu yapıyor, fal bakıyor. Aynı zamanda online kurşun dökümü de yaptığı da paylaşımlarından anlaşılıyor. Yaklaşık 5 yıldır burçlar ve astronomi ile uğraştığı öğrenilen Ece Gürel'in ormana meditasyon için gitmiş olabileceği de değerlendiriliyor.