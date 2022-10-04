Ben Bu Cihana Sığmazam 3. Bölüm canlı izle || ATV canlı yayın ekranı ile Ben Bu Cihana Sığmazam izle tek

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?
Leyla vurulduktan sonra da umutsuzca son mermisine kadar çatışmaya devam eden Cezayir artık Leyla ile sonlarının geldiğini düşünmektedir. Suna annesinin başına gelen bu felaket için babasını suçlamaktadır. Bu arada Leyla derhal ameliyata alınır. Artık tüm aile endişeli bir şekilde ameliyatın en iyi şekilde sonuçlanmasını beklemektedir.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM NE OLDU?
Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır. Dönüşü, "Teşkilat"ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır. Tüm bunlar olurken Cezayir'in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan'daki eşi Firuze oturup bekleyecek bir kadın değildir. Çalışanlarını sorgulayarak Cezayir'in İstanbul'a gittiğini öğrenir ve hızlıca toparlanıp İstanbul'a gelir.