Ben Bu Cihana Sığmazam 3. Bölüm canlı izle || ATV canlı yayın ekranı ile Ben Bu Cihana Sığmazam izle tek

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Leyla vurulduktan sonra da umutsuzca son mermisine kadar çatışmaya devam eden Cezayir artık Leyla ile sonlarının geldiğini düşünmektedir. Suna annesinin başına gelen bu felaket için babasını suçlamaktadır. Bu arada Leyla derhal ameliyata alınır. Artık tüm aile endişeli bir şekilde ameliyatın en iyi şekilde sonuçlanmasını beklemektedir.