Haberler Yaşam Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam 3. Bölüm canlı izle || ATV canlı yayın ekranı ile Ben Bu Cihana Sığmazam izle tek
Giriş Tarihi: 4.10.2022 19:04

Ben Bu Cihana Sığmazam 3. Bölüm canlı izle || ATV canlı yayın ekranı ile Ben Bu Cihana Sığmazam izle tek

Ben Bu Cihana Sığmazam canı yayın ekranı ile seyirciler ATV’nin yeni fenomen dizisini takip etmek sitiyor. Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan gibi isimlerin yer aldığı yeni yapım görkemli çekim yerleri ve güçlü hikayesi ile izleyenleri ekranları başına kilitliyor. Seyirciler, “Ben Bu Cihana Sığmazam 3. Bölüm canlı izle” araştırmasıyla ATV canlı yayın ekranını kaçırmayıp fenomen diziyi kaçırmamaya başlıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle ekranı

Ben Bu Cihana Sığmazam 3. Bölüm canlı izle || ATV canlı yayın ekranı ile Ben Bu Cihana Sığmazam izle tek

Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm canlı izle ekranı ile vatandaşlar fenomen diziyi kaçırmak istemiyor. ATV canlı yayın ekranı ile Oktay Kaynarcalı yapım, reytingleri sarsmaya devam edecek. Seyirciler de Ben Bu Cihana Sığmazam canlı izle ekranı sorgulatmasını yapıyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 3. bölüm canlı yayın ekranı!

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜMDE NE OLACAK?

Leyla vurulduktan sonra da umutsuzca son mermisine kadar çatışmaya devam eden Cezayir artık Leyla ile sonlarının geldiğini düşünmektedir. Suna annesinin başına gelen bu felaket için babasını suçlamaktadır. Bu arada Leyla derhal ameliyata alınır. Artık tüm aile endişeli bir şekilde ameliyatın en iyi şekilde sonuçlanmasını beklemektedir.

Cezayir ise Leyla'yı vuranları bulup intikam almak için vakit kaybetmeden harekete geçmiştir bile. Kısa sürede Leyla'yı vuran tetikçiyi yakalamayı başarır ve onu konuşturarak arkasındaki kişinin Ayı Boğan Yakup olduğunu öğrenir. Şimdi sırada Yakup'u yakalamak vardır.

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BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM NE OLDU?

Kızını kaçıranların elinden kurtarırken oldukça kanlı bir geceye imzasını atan Cezayir, daha ilk günden gözaltına alınır. Dönüşü, "Teşkilat"ta da bomba etkisi yaratan adamımız, eski dostu, teşkilatın başı olan Atakan tarafından emniyetten aldırılır. Tüm bunlar olurken Cezayir'in bir anda ortadan kaybolmasına anlam veremeyen Özbekistan'daki eşi Firuze oturup bekleyecek bir kadın değildir. Çalışanlarını sorgulayarak Cezayir'in İstanbul'a gittiğini öğrenir ve hızlıca toparlanıp İstanbul'a gelir.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 3. Bölüm canlı izle || ATV canlı yayın ekranı ile Ben Bu Cihana Sığmazam izle tek
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