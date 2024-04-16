Ben Bu Cihana Sığmazam 64. Bölüm izle! ATV Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm full izle ekranı

Ben Bu Cihana Sığmazam 64. Bölüm izle ATV dizi ekranında takip edilecek! ATV'nin sevilen dizisi, her bölümde olduğu gibi 16 Nisan tarihli bölümünde de heyecanı yüksek, aksiyonu bol sahneleriyle izleyicilere seyir zevki yaşatacak. Serkan'ın ölümüne sebep olan Behçet, Cezayir'in öfkesinden payına düşeni alır. Erman, gururu kırılan Behçet'i yanına çekmeye çalışır. İşte, Ben Bu Cihana Sığmazam son bölüm izle full ve tek parça linki:
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 64. BÖLÜM İZLE
ATV ekranlarında yayınlanan KYN Yapımevi imzalı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 64. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
16 Nisan 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
Serkan'ın ölümünün etkisiyle Leyla karnındaki bebeği için endişelenmeye başlar. Ada'nın annesi Arzu, Fransa'daki karanlık ilişkileri nedeniyle zor durumdadır. Elif ise bir şeyler çevirdiğini düşündüğü Arzu'nun peşindedir.
Yaptığı hatayla Serkan'ın ölümüne sebep olan Behçet, Cezayir'in öfkesinden payına düşeni alır. Erman, gururu kırılan Behçet'i yanına çekmeye çalışır. Atakan, Cezayir ve Erman'ı eski masa üyelerinin de katıldığı toplantıda bir araya getirir.
Gergin toplantının sonucunu belirleyecek olan Behçet'in sürpriz kararı herkesi şaşırtacaktır.