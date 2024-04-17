Haberler Yaşam Haberleri Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 17.4.2024 00:08 Son Güncelleme: 17.4.2024 00:08

Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam fragmanı yayınlandı mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam 65. bölüm fragmanı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Kadrosunda Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik gibi isimlerin yer aldığı dizi son bölümüyle merak uyandırdı. Akabinde ise haftaya olacaklar araştırılmaya başlandı. Dizinin yeni bölümünde kendi oğlunu öldüren Erman, kontrolü kaybetmeye başlar. Bu durumu gören Cezayir, Erman'ın sonunu getirecek bir plan kurar. Peki; ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam fragmanı yayınlandı mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam 65. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Serkan'ın ölümüne sebep olan Behçet, Cezayir'in öfkesinden payına düşeni alır. Erman, gururu kırılan Behçet'i yanına çekmeye çalışır. Atakan, Cezayir ve Erman'ı eski masa üyelerinin de katıldığı toplantıda bir araya getirir. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler ATV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 64. BÖLÜM İZLE

ATV ekranlarında yayınlanan KYN Yapımevi imzalı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 64. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

16 Nisan 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 65. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 64. BÖLÜM ÖZETİ

Cezayir, Serkan'ın ölümü sonrası büyük bir üzüntü ve öfke içindedir. Erman, kendi oğlunu öldürmesinin duygusal sonuçlarıyla kontrolü kaybetmeye başlar. Cezayir, bu durumu görerek, Erman'ın sonunu getirecek gizli bir plan kurar.

Serkan'ın ölümünün etkisiyle Leyla karnındaki bebeği için endişelenmeye başlar. Ada'nın annesi Arzu, Fransa'daki karanlık ilişkileri nedeniyle zor durumdadır. Elif ise bir şeyler çevirdiğini düşündüğü Arzu'nun peşindedir.

Yaptığı hatayla Serkan'ın ölümüne sebep olan Behçet, Cezayir'in öfkesinden payına düşeni alır. Erman, gururu kırılan Behçet'i yanına çekmeye çalışır. Atakan, Cezayir ve Erman'ı eski masa üyelerinin de katıldığı toplantıda bir araya getirir.

Gergin toplantının sonucunu belirleyecek olan Behçet'in sürpriz kararı herkesi şaşırtacaktır.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam fragmanı yayınlandı mı?
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