Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam fragmanı yayınlandı mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam 65. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Serkan'ın ölümüne sebep olan Behçet, Cezayir'in öfkesinden payına düşeni alır. Erman, gururu kırılan Behçet'i yanına çekmeye çalışır. Atakan, Cezayir ve Erman'ı eski masa üyelerinin de katıldığı toplantıda bir araya getirir. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler ATV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?