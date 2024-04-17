Ben Bu Cihana Sığmazam 65. Yeni bölüm fragmanı bekleniyor! ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam fragmanı yayınlandı mı?

Ben Bu Cihana Sığmazam 65. bölüm fragmanı dizinin sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Serkan'ın ölümüne sebep olan Behçet, Cezayir'in öfkesinden payına düşeni alır. Erman, gururu kırılan Behçet'i yanına çekmeye çalışır. Atakan, Cezayir ve Erman'ı eski masa üyelerinin de katıldığı toplantıda bir araya getirir. Yaşananlar sonrası yeni bölümde neler olacağını merak eden izleyiciler ATV fragman ekranı üzerinde sorgulamalar hız kazandı. Peki; Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 64. BÖLÜM İZLE
ATV ekranlarında yayınlanan KYN Yapımevi imzalı Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi, 64. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.
16 Nisan 2024 Salı akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 65. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.
Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 64. BÖLÜM ÖZETİ
Cezayir, Serkan'ın ölümü sonrası büyük bir üzüntü ve öfke içindedir. Erman, kendi oğlunu öldürmesinin duygusal sonuçlarıyla kontrolü kaybetmeye başlar. Cezayir, bu durumu görerek, Erman'ın sonunu getirecek gizli bir plan kurar.
Serkan'ın ölümünün etkisiyle Leyla karnındaki bebeği için endişelenmeye başlar. Ada'nın annesi Arzu, Fransa'daki karanlık ilişkileri nedeniyle zor durumdadır. Elif ise bir şeyler çevirdiğini düşündüğü Arzu'nun peşindedir.
Yaptığı hatayla Serkan'ın ölümüne sebep olan Behçet, Cezayir'in öfkesinden payına düşeni alır. Erman, gururu kırılan Behçet'i yanına çekmeye çalışır. Atakan, Cezayir ve Erman'ı eski masa üyelerinin de katıldığı toplantıda bir araya getirir.
Gergin toplantının sonucunu belirleyecek olan Behçet'in sürpriz kararı herkesi şaşırtacaktır.