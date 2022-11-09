Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölüm fragmanı izle! ATV izle ekranı ile Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ATV'nin büyük beğeni toplayan Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi son olarak 8. bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın yer aldığı dizi, son bölümüyle de izleyicileri aksiyona doyurdu. Son bölümün hemen ardından Ben Bu Cihana Sığmazam 9. bölüm fragmanı izle arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, ATV ile Ben Bu Cihana Sığmazam 9. Bölüm fragmanı izle ve yeni bölüm hakkında tüm merak edilenler!
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 8. BÖLÜM İZLE!
Ben Bu Cihana Sığmazam 8. son bölüm izle ekranı, diziyi internet üzerinden izlemek isteyenler için erişime açılıyor. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ATV dizisinin son bölümünü izleyebilirsiniz.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın gelecek bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu hafta içinde yeni bölümden ilk karelerin yayınlanması bekleniyor.
Dizinin 9. bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM SON BÖLÜM ÖZETİ
Cezayir, Sabit'in olası bir intikam saldırısına karşı hem Leyla hem de Firuze'nin yaşadığı evlerde olağanüstü önlemler almak zorunda kalır. Canan, Gülendam'a Firuze'nin bebeği aldırmayı düşündüğünü söyler.
Cezayir, Asım Kaptan ve Ekabir, bundan sonraki stratejilerini belirlemek için bir araya gelirler. Ömer Asaf, Azamet, Cafer, Canberk ve Ethem, hastanede öldürülen Sabit'in adamlarını Sabit'in mekanına getirdiklerinde tuzağa düşürülürler.
Bu tuzakta, Ethem'in daha önce görmediğimiz marifetleri ortaya çıkar. Şamil, Suna için bir uçurtma yapar. Birlikte onu uçurmak planları vardır ve bu durum onları birbirlerine daha da yakınlaştırır.
Cezayir, ailesini toplayarak bundan sonra bir süre dışarı çıkmamaları gerektiğini söyler ve bu da ailede huzursuzluğa yol açar. Leyla, Cezayir'e artık hangi kimliğini kullanacağına karar vermesi gerektiğini sert bir dille söyler.
Cezayir, 17 sene önce İstanbul'da kurduğu düzeni tekrar hayata geçirmek için harekete geçer ve buna da illegal alemin kara parasını aklama işini yapan Agop'la başlar.
Eve tıkılı kalan aile, evde kendilerine yeni yeni işler icat ederler.
Cezayir'den intikam almak için fırsat kollayan Sabit, hiç kimsenin tahmin etmediği bir anda saldırıya geçer.
Aile için yeni kurallar koyuldu.