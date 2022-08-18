Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin Hızır Reis'i olarak hafızalara kazınan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, yepyeni bir diziyle ekranlara dönüyor. Oktay Kaynarca, yeni sezonda ATV ekranlarında yayınlanacak Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinde Cezayir adlı bir asker rolüyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Kadrosunda Ebru Özkan, Pelin Akil, Hakan Karahan, Işıl Yücesoy gibi usta oyuncuların yer aldığı aksiyon ve macera dolu dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Oktay Kaynarca hayranları ise Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yayın tarihini merak ediyor. Peki, Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi ne zaman başlıyor? İşte ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam konusu ve oyuncu kadrosu…
Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın üstlendiği ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yapımcılığını Güzel Adamlar Medya üstleniyor. Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizi, aile ilişkileri ve tutkulu bir aşk hikayeleri ile her yönden izleyenleri mest etmeye geliyor.
Merakla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin net yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.
Yönetmen koltuğunda Onur Tan'ın oturduğu, senaryosunu Yusuf Reha Alp, Mahinur Ergun ve Ali Can Yaraş'ın kaleme aldığı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisinin konusu şöyle:
Köklü bir aileden gelen Cezayir Türk (Oktay Kaynarca), devleti için çalışan ve bir sabotaja kurban giden ağabeyinin intikamını alır. Devletin bekası ve ailesinin güvenliği için öldü gösterilerek yeni bir hayata başlar. Cezayir Türk, yurt dışında devam eden operasyonlarda geçirdiği bir yaralanma sonucu doktor Firuze ile tanışır. Her ne kadar eşini ve ailesini özlese de onlara bir daha dönemeyeceğini bilmektedir. Firuze'ye aşık olup yeniden bir aile kuran Cezayir, bir süre sonra deşifre olur ve tekrardan İstanbul'a dönmek zorunda kalır. Fakat bu gelişmelerden ne yeni ailesinin ne de yıllardır onu özleyen ve mezarında dua eden ailesinin haberi vardır. Emanet ederek geride bıraktığı İstanbul ise bambaşka bir İstanbul olarak karşısına çıkacaktır.
Yeni sezonda izleyicisiyle buluşacak olan Ben Bu Cihana Sığmazam'ın kadrosunda birbirinden değerli oyuncular yer alıyor.
Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul), Erkan Sever (Orhan), Ragıp Savaş (Atakan), Gülenay Kalkan Ünlüoğlu (Elmas), Eren Vurdem (Azamet), Aslı Sevi (Azade), Kerem Kupacı (Ethem), Ziya Kürküt (Bekir), Pelin Uluksar (Süheyla), Mina Derman (Suna), Batuhan Sezer (Ömer Asaf), , Değer Alp (Canan), Başak Kıvılcım Ertanoğlu (Zühre), Burcu Binici (Meltem), Ömer Kurt (Kerim), Mert Kırlak (George Bagnall), Ahmet Yıldırım (Cafer), Tanıl Yöntem (Canberk), Doruk Öztürk (Şamil), Osman Albayrak (Beyler Divanı Azer), Melisa Duru Ünal (Mercan), Aylar Melayeva (Sevim), Hanbey Oğuzhan Çoban (Besim) ve Işıl Yücesoy (Gülendam) rol alıyor.