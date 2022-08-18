BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Proje tasarım ve genel hikayesini Oktay Kaynarca ile Onur Tan'ın üstlendiği ATV'nin yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yapımcılığını Güzel Adamlar Medya üstleniyor. Aksiyon ve macera sever izleyici kitlesinin merakla beklediği dizi, aile ilişkileri ve tutkulu bir aşk hikayeleri ile her yönden izleyenleri mest etmeye geliyor.

Merakla beklenen Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin net yayın tarihi ise henüz açıklanmadı. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.