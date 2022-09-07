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Giriş Tarihi: 7.9.2022 14:48 Son Güncelleme: 7.9.2022 15:08

Bengisu Avcı’dan tarihi başarı

Yüzücü Bengisu Avcı'dan bir başarı daha. Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Catalina Kanalı'nı geçen ilk Türk kadını oldu. Avcı, 11 saat 59 dakika yüzerek Long Beach’e ulaştı. Yeni rekorunu kıran Avcı, sevinç gözyaşlarını tutamadı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bengisu Avcı’dan tarihi başarı

Manş Denizi'ni üçüncü ve en hızlı geçen Türk kadını ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, ABD'deki en zorlu parkurlardan Catalina Kanalı'nı geçmek için hazırlıklarının bir bölümünü Marmaris'in eşsiz sularında tamamladı.

Ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, çocuk yaşta tanıştığı yüzme sporuna tutkuyla bağlandı.

Açık Su Milli Takımı'nda birçok uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil edip dereceler elde etti. 26 yaşındaki Bengisu Avcı, İngiltere ve Fransa arasındaki 36 kilometrelik Manş Denizi etabını 11 saat 29 dakika ile geçerek, Nesrin Olgun Arslan'ın derecesini geride bırakıp en hızlı geçen Türk kadını olmuştu.

Marmaris'te son antrenmanlarını tamamlayan Avcı, ABD'de Catalina Adası ile Los Angeles'i bağlayan 34 kilometrelik Catalina Kanalı'nı geçerse Türk bayrağı açacak. Bengisu Avcı, Catalina Adası'ndan kulaç atmaya başladı. Yoğun rüzgar ve dalgalara rağmen Avcı, 11 saat 59 dakika yüzerek Long Beach'e ulaştı. Yeni rekorunu kıran Avcı, sevinç gözyaşlarını tutamadı.

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Bengisu Avcı’dan tarihi başarı
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