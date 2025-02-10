‘Beni bırakıp nereye gittin oğlum’

İstanbul Kadıköy'deki bitpazarında bıçaklı saldırıya uğrayan ve hayatını kaybeden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Minguzzi'nin cenazesi Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne getirildi. Oğlunu kaybetmenin acısıyla sinir krizleri geçiren anne Yasemin Akıncılar ve acılı baba İtalyan şef Andrea Minguzzi, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. İstanbul Valisi Davut Gül de cenazeye gelerek acılı baba İtalyan şef Andrea Minguzzi'ye başsağlığı diledi.

OĞLUNUN TABUTUNA SARILDI

Mattia'nın İtalyan Lisesi'nden arkadaşları da ellerinde çiçeklerle arkadaşlarını son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Acılı anne Yasemin Akıncılar ise tabutu başında oğlunun naaşına sarılarak "Oğlum benim canım, hani sen bana çiçeğim derdin, beni bırakıp nereye gittin" dedi. Anne daha sonra ağlayanlara seslenerek "Sakın ağlamayın" dedi. İkindi vakti kılınan namazın ardından Mattia Ahmet Minguzzi'nin cenazesi Bakırköy Osmanbey Mezarlığı'nda defnedildi.