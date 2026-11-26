Argolar, jargonlar, sosyal medya kısaltmaları derken dilin bambaşka bir yere evrildiği günümüzde, eski sözcükleri kullanan çok az kişi kaldı. Oysa bir zamanlar dilimizde öyle kelimeler vardı ki gerek anlam gerek ahenk yönüyle gönüllere taht kurmuştu. Şimdiyse sadece Yeşilçam filmlerinde ve eski kitaplarda saklanıyor...

İşte duyduğunda Z kuşağının "Bu hangi dil?" diyeceği, kelime haznesi en geniş olanların bile unuttuğu o 15 eski sözcük...