Bennu Gerede’nin eski eşiydi... İş insanı Cem Büyükhanlı evinde ölü bulundu

Öte yandan sosyetik Bennu Gerede, 2010'da nikâh masasına oturduğu, 15 ay evli kaldıktan sonra boşandığı Cem Büyükhanlı'nın vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı. "Sevgili Cem'im, gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat" ifadesini kullandı.