Bennu Gerede’nin eski eşiydi... İş insanı Cem Büyükhanlı evinde ölü bulundu

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Cem Büyükhanlı'dan haber alamayan yakınları, sabah saatlerinde genç adamın İstanbul Bebek'teki evine gitti. Olay yerine çağırılan polis ekipleri ile çilingir yardımıyla eve girildi. Kapının arkasında hareketsiz yatan Cem Büyükhanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cem Büyükhanlı'nın daha önceden ciğerlerinde pıhtılaşmasından dolayı yoğun bakımda entübe kaldığı ve 1 hafta önce taburcu edildiği öğrenildi. Büyükhanlı'nın tek yaşadığı belirtilirken herhangi bir darp izine rastlanmadığı kaydedildi.
Öte yandan sosyetik Bennu Gerede, 2010'da nikâh masasına oturduğu, 15 ay evli kaldıktan sonra boşandığı Cem Büyükhanlı'nın vefat haberini sosyal medya hesabından paylaştı. "Sevgili Cem'im, gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat" ifadesini kullandı.