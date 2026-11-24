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2017'de Batman'da şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın annesi Zehra Yalçın: Benzer acıların tekrarlanmamasını diliyorum. Bizim yaşadığımız acıların yaşanmasını istemiyoruz. Milletimiz asil bir millet. Asaletini her zaman gösterdi, gösteriyor da. Aybüke bizim kızımızdı ancak bütün ülke sahip çıktı. Türk milletinin gönlünde yer etmesi gurur veriyor. Keşke çocuğumuz yanımızda olsaydı da onun neşeli, hayat dolu sevecenliğine, yapacağı programlara katılsaydık.