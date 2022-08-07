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Giriş Tarihi: 7.8.2022 11:20 Son Güncelleme: 7.8.2022 11:30

BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 7 Ağustos 2022 LPG, Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt, mazot ve benzin fiyatları

Brent petrolün piyasalardaki durumuna göre şekillen benzin fiyatı son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Bilindiği üzere, brent petrolün varil fiyatında yaşanan değişimler, akaryakıt fiyatlarını da doğrudan etkiliyor. Brent petrolün piyasalardaki durumuna göre hareketlilik gösteren grafik kapsamında son olarak motorin fiyatları için 2,23 TL indirim gelmişti. Öte yandan; benzin fiyatı İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde farklılıklar gösterebilmektedir. Peki Benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim geldi mi? 7 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı son durum

BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 7 Ağustos 2022 LPG, Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt, mazot ve benzin fiyatları

Akaryakıt benzin fiyatı milyonların gündeminde yer alıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlar üzerindeki araştırmasını sürdürüyor. Bu kapsamda, ''Bugün akaryakıt fiyatlarında indirim var mı, zam geldi mi?'' sorularına yanıt aranıyor. Peki; güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Ağustos 2022 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte tüm ayrıntılar

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM

Benzinin litresine 2,23 TL motorinin litresine ise 1,15 TL indirim yapıldı.

İndirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,39 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,03 liradan satılıyor.

BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon varillik artış öngördüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 500 bin varil azalacağı yönünde.

Stoklardaki artış beklentisi, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları aşağı yönlü destekledi.

Dünya genelinde açıklanan ekonomik veriler de resesyon beklentilerini güçlendirerek talep endişelerine neden oldu.

Öte yandan, piyasalar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapacağı toplantıya odaklandı.

Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok üye ülkenin üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı artırmasının zor olacağını ifade ediyor.

ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı da fiyatlardaki hareketlilikte etkili oluyor.

7 Ağustos 2022 anlık Brent Petrol fiyatı 94,66 dolar seviyesinde ilerliyor.

7 AĞUSTOS 2022 BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

Motorin Fiyatları

İstanbul: 23,40 TL

Ankara: 23,49 TL

İzmir 23,49 TL

LPG

İstanbul: 11.02 TL

Ankara: 11.37 TL

İzmir: 11.24 TL

Benzin

İstanbul: 20,02 TL

Ankara: 20,13 TL

İzmir: 20,15 TL

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BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 7 Ağustos 2022 LPG, Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt, mazot ve benzin fiyatları
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