BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 7 Ağustos 2022 LPG, Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt, mazot ve benzin fiyatları

Akaryakıt benzin fiyatı milyonların gündeminde yer alıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlar üzerindeki araştırmasını sürdürüyor. Bu kapsamda, ''Bugün akaryakıt fiyatlarında indirim var mı, zam geldi mi?'' sorularına yanıt aranıyor. Peki; güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Ağustos 2022 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte tüm ayrıntılar
Benzinin litresine 2,23 TL motorinin litresine ise 1,15 TL indirim yapıldı.
İndirim, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,39 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,03 liradan satılıyor.
Fiyatlardaki düşüşte, küresel petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.
Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 2 milyon varillik artış öngördüğünü açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 500 bin varil azalacağı yönünde.
Stoklardaki artış beklentisi, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları aşağı yönlü destekledi.
Dünya genelinde açıklanan ekonomik veriler de resesyon beklentilerini güçlendirerek talep endişelerine neden oldu.
Öte yandan, piyasalar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun bugün yapacağı toplantıya odaklandı.
Uzmanlar, petrol sahalarındaki yatırım eksikliği nedeniyle birçok üye ülkenin üretim kotalarını karşılamakta zorlandığı göz önüne alındığında grubun arzı artırmasının zor olacağını ifade ediyor.
ABD ile Çin arasındaki gerilime ilişkin haber akışı da fiyatlardaki hareketlilikte etkili oluyor.
7 Ağustos 2022 anlık Brent Petrol fiyatı 94,66 dolar seviyesinde ilerliyor.