BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 7 Ağustos 2022 LPG, Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Ankara, İzmir, İstanbul akaryakıt, mazot ve benzin fiyatları

Akaryakıt benzin fiyatı milyonların gündeminde yer alıyor. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlar üzerindeki araştırmasını sürdürüyor. Bu kapsamda, ''Bugün akaryakıt fiyatlarında indirim var mı, zam geldi mi?'' sorularına yanıt aranıyor. Peki; güncel akaryakıt fiyatları ne kadar, kaç TL? 7 Ağustos 2022 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte tüm ayrıntılar