Benzin fiyatı İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye genelinde araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Akaryakıt fiyatları son dakika değişen grafik üzerinde takip edilmeye devam ediyor. Motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, zam ya da indirim geldi mi soruları her gün sorgulanmaya devam ediyor. Peki, 24 Ağustos LPG, mazot ve benzinin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?