Benzin fiyatı İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer büyükşehirler başta olmak üzere Türkiye genelinde araç sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Akaryakıt fiyatları son dakika değişen grafik üzerinde takip edilmeye devam ediyor. Motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, zam ya da indirim geldi mi soruları her gün sorgulanmaya devam ediyor. Peki, 24 Ağustos LPG, mazot ve benzinin litre fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
AKARYAKIT FİYATLARI ZAM – İNDİRİM HABERLERİ
Geçtiğimiz günlerde brent petrolde yaşanan düşüş sonrası indirim alan motorin ve benzin fiyatları son dönemde yaşanan ani değişken döviz ve petrol grafiği ile motorinde 1 lira 7 kuruş, benzinde 80 kuruş oranında artış yaşamıştı.
Bugün için güncel bir zam ya da indirim gelişmesi bulunmuyor.
İşte, güncel fiyatlar…
24 AĞUSTOS 2022 BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE
Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 24 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 21.15 TL/LT
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 25, 05 TL/LT
İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL/LT
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 21.28 TL/LT
Ankara'da motorin litre fiyatı 25.16 TL/LT
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL/LT
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 21.27 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı 25.18 TL/LT
İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL/LT
BRENT PETROLDE YÜKSELİŞ!
Geçtiğimiz gün 97,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dünü 96,48 dolar seviyesinde tamamlarken brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yüzde 0,24 artarak 96,72 dolar oldu.
Fiyatların yükselişinde, Suudi Arabistan'ın, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık OPEC'in üretimi kısabileceğine yönelik açıklaması etkili oldu. Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, OPEC'in, son dönemdeki fiyat düşüşlerini önlemek için üretim kesintisine gitmeye hazır olduğunu belirtti.