Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta çifte indirim ardından 5 Eylül 2022 motorin ve benzin fiyatı güncel liste

Araç sahipleri motorin ve benzin fiyatı güncel liste için araştırmalara başladı. Geçtiğimiz gün yaşanan çifte indirim rakamların aşağı çekilmesine yardımcı olmuştu. Haftanın ilk gününde 5 Eylül 2022 LPG, mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL soruları yanıt arıyor. Mazota benzine zam indirim haberleri bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte bugün motorin ve benzin fiyatı güncel rakamlar…
Petroldeki düşüşe bağlı benzinin litresinde geçtiğimiz günlere son olarak 1,51 TL indirim yapıldı. İstanbul'da ortalama 20,13 TL olan benzinin litresi 18,62 TL'ye indi.
Benzinin litresi Haziran'da 27,50 TL'yi aşarak rekor yüksek seviyeye çıkmıştı. Fiyatlar en son 5 Mart 2022'de 18,68 TL seviyesinde bulunuyordu.
Motorin fiyatları ise yapılan 2,41 TL'lik indirimle beraber 24,51 TL'ye geriledi. Bu indirimle birlikte motorin fiyatı Haziran başındaki seviyeye indi.
Bugün yeni bir değişim yaşanmadı.
ANKARA BENZİN FİYATLARI
Ankara'da motorin litre fiyatı 27.01'den, 2.38 liralık indirimle birlikte 24,63 seviyesine geriledi.
Ankara'da benzinin litresi 20.26'dan, gelen 1.47 liralık indirimle 18,79 oldu.
İZMİR BENZİN FİYATLARI
İzmir'de motorinin litre fiyatı 27.02'den, 24.65 TL'ye geldi.
İzmir'de benzinin litre fiyatı 20,24 liradan, 18.77'e geriledi.