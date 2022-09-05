Haberler Yaşam Haberleri Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta çifte indirim ardından 5 Eylül 2022 motorin ve benzin fiyatı güncel liste
Giriş Tarihi: 5.9.2022 08:18 Son Güncelleme: 5.9.2022 08:20

Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta çifte indirim ardından 5 Eylül 2022 motorin ve benzin fiyatı güncel liste

Akaryakıt fiyatları çifte indirim ardından gündemdeki yerini koruyor. Hareketli seyreden brent petrol fiyatı pompa fiyatları üzerinde etkili. 5 Eylül LPG, mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL soruları yanıt arıyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği grafik diplomatik gelişmelerden de etkileniyor. Her gün araştırılan motorin ve benzine zam - indirim haberleri bugün de yakın mercek altına alındı. Peki, bugün benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte motorin ve benzin fiyatı son dakika rakamları…

Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta çifte indirim ardından 5 Eylül 2022 motorin ve benzin fiyatı güncel liste

Araç sahipleri motorin ve benzin fiyatı güncel liste için araştırmalara başladı. Geçtiğimiz gün yaşanan çifte indirim rakamların aşağı çekilmesine yardımcı olmuştu. Haftanın ilk gününde 5 Eylül 2022 LPG, mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL soruları yanıt arıyor. Mazota benzine zam indirim haberleri bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte bugün motorin ve benzin fiyatı güncel rakamlar…

BENZİN LİTRE FİYATINA 1,51 TL İNDİRİM!

Petroldeki düşüşe bağlı benzinin litresinde geçtiğimiz günlere son olarak 1,51 TL indirim yapıldı. İstanbul'da ortalama 20,13 TL olan benzinin litresi 18,62 TL'ye indi.

Benzinin litresi Haziran'da 27,50 TL'yi aşarak rekor yüksek seviyeye çıkmıştı. Fiyatlar en son 5 Mart 2022'de 18,68 TL seviyesinde bulunuyordu.

Motorin fiyatları ise yapılan 2,41 TL'lik indirimle beraber 24,51 TL'ye geriledi. Bu indirimle birlikte motorin fiyatı Haziran başındaki seviyeye indi.

Bugün yeni bir değişim yaşanmadı.

İSTANBUL BENZİN FİYATLARI

İstanbul'daki motorinin litre fiyatı 26.90'dan, gelen 2.38 liralık indirimle birlikte 24.52 lira seviyesine geriledi.

İstanbul'daki benzinin litre fiyatı ise 20.13'den, gelen 1.47 liralık indirimli beraber 18.66 lira seviyesine geldi.

ANKARA BENZİN FİYATLARI

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.01'den, 2.38 liralık indirimle birlikte 24,63 seviyesine geriledi.

Ankara'da benzinin litresi 20.26'dan, gelen 1.47 liralık indirimle 18,79 oldu.

İZMİR BENZİN FİYATLARI

İzmir'de motorinin litre fiyatı 27.02'den, 24.65 TL'ye geldi.

İzmir'de benzinin litre fiyatı 20,24 liradan, 18.77'e geriledi.

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Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta çifte indirim ardından 5 Eylül 2022 motorin ve benzin fiyatı güncel liste
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