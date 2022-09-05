Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıta çifte indirim ardından 5 Eylül 2022 motorin ve benzin fiyatı güncel liste

Araç sahipleri motorin ve benzin fiyatı güncel liste için araştırmalara başladı. Geçtiğimiz gün yaşanan çifte indirim rakamların aşağı çekilmesine yardımcı olmuştu. Haftanın ilk gününde 5 Eylül 2022 LPG, mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL soruları yanıt arıyor. Mazota benzine zam indirim haberleri bugün de arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte bugün motorin ve benzin fiyatı güncel rakamlar…