Benzin fiyatı son durum güncel liste! 5 Kasım 2022 Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar, zam mı geldi, benzine indirim var mı?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişim devam ediyor. FED'in faiz artırımı kararının ardından benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Bu noktada araç sahibi vatandaşlar, "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 5 Kasım 2022 güncel benzin akaryakıt fiyatları…