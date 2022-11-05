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Giriş Tarihi: 5.11.2022 07:08 Son Güncelleme: 5.11.2022 07:09

Benzin fiyatı son durum güncel liste! 5 Kasım 2022 Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar, zam mı geldi, benzine indirim var mı?

Akaryakıtta indirim ve zam haberleri peş peşe gelirken benzin fiyatı son durum merak ediliyor. Geçtiğimiz ay iki kez zamlanan benzin litre fiyatı 20,66 TL’ye yükselmişti. 4 Kasım gecesinde ise benzinin fiyatı 1,31 TL, LGP'nin fiyatı ise 49 kuruş arttı. Buna göre; Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim veya zam geldi mi? İşte 5 Kasım 2022 Cumartesi İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları son bilgiler…

Benzin fiyatı son durum güncel liste! 5 Kasım 2022 Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar, zam mı geldi, benzine indirim var mı?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişim devam ediyor. FED'in faiz artırımı kararının ardından benzin ve motorin fiyatlarındaki son durum merak ediliyor. Bu noktada araç sahibi vatandaşlar, "İstanbul, Ankara, İzmir LPG, mazot, motorin ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 5 Kasım 2022 güncel benzin akaryakıt fiyatları…

BENZİN FİYATI NE KADAR OLDU?

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, benzin ve motorin fiyatlarındaki değişim devam ediyor.

4 Kasım itibariyle benzin grubunda 1,31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk zam yapılırken, artış pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 26,38 liradan, benzinin litresi ortalama 22,68 liradan, LPG ise ortalama 10,67 liradan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

AKARYAKIT FİYATLARI SON DURUM

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 22 lira 68 kuruşa, Ankara'da 22 lira 85 kuruşa, İzmir'de ise 22 lira 84 kuruşa çıktı.

LPG'nin litresi ise İstanbul'da 10 lira 80 kuruşa, Ankara'da 10 lira 79 kuruşa, İzmir'de 10 lira 54 kuruşa yükseldi.

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Benzin fiyatı son durum güncel liste! 5 Kasım 2022 Mazot, Motorin, Benzin fiyatı ne kadar, zam mı geldi, benzine indirim var mı?
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