Benzin fiyatı son durum güncel! 12 Ekim 2022 Bugün Motorin, Mazot, Benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim var mı?

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

PETROL FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ!

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrolde yaşanan dalgalanma ve küresel enerji krizi akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaları da beraberinde getiriyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrol fiyatı tarihi zirve seviyesini gördü. Savaşın seyrinin yumuşaması ile piyasalar gibi brent petrol de normal seviyelerine gerilemeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yeniden alevlenmesi ile brent petrol yeniden yükselişe geçti. Bu da motorin fiyatlarını artışa geçirdi. Brent petroldeki geri çekilme sonrası ise motorin fiyatlarına indirim gözüktü.