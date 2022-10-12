Benzin fiyatı son durum güncel! 12 Ekim 2022 Bugün Motorin, Mazot, Benzin fiyatı ne kadar oldu, indirim var mı?

Brent petrol fiyatlarında değişim benzin fiyatını da yakından etkiliyor. Araç sahipleri gün içinde benzin fiyatı ne kadar oldu, benzine zam veya indirim geldi mi gibi soruların yanıtını araştırıyor. Peki, 12 Ekim 2022 bugün 1 Litre Benzin, Mazot, motorin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL, indirim veya zam mı geldi, düştü mü, yükseldi mi? İşte canlı, güncel ve anlık benzin – motorin fiyatı son dakika gelişmeleri ve akaryakıt fiyatlarında son durum
Edinilen bilgiye göre, 13 Ekim Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere, motorin grubuna 2,13 TL indirim geliyor. Motorinin litre fiyatı 26 lira 40 kuruş seviyesine kadar düşecek.
İşte 12 Ekim 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...
Motorin fiyatı: 28,64 TL
Benzin fiyatı: 20,74 TL
LPG fiyatı: 10,25 TL
Motorin fiyatı: 28,67 TL
Benzin fiyatı: 20,73 TL
LPG fiyatı: 9,98 TL
Motorin fiyatı: 28,53 TL
Benzin fiyatı: 20,60 TL
LPG fiyatı: 10,24 TL
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrolde yaşanan dalgalanma ve küresel enerji krizi akaryakıt fiyatlarında dalgalanmaları da beraberinde getiriyor.
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası brent petrol fiyatı tarihi zirve seviyesini gördü. Savaşın seyrinin yumuşaması ile piyasalar gibi brent petrol de normal seviyelerine gerilemeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın yeniden alevlenmesi ile brent petrol yeniden yükselişe geçti. Bu da motorin fiyatlarını artışa geçirdi. Brent petroldeki geri çekilme sonrası ise motorin fiyatlarına indirim gözüktü.