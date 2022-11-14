Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika haberleri ile araç sahiplerinin gündeminden düşmüyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan dalgalı seyir nedeniyle güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına indirim geleceği belirtildi. Bu gelişme sonrası bugün benzine ve motorine indirim mi geldi, ne kadar, kaç TL oldu şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Peki, Bugün LPG, (mazot) motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Kasım 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları son durum…