Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika haberleri ile araç sahiplerinin gündeminden düşmüyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan dalgalı seyir nedeniyle güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına indirim geleceği belirtildi. Bu gelişme sonrası bugün benzine ve motorine indirim mi geldi, ne kadar, kaç TL oldu şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Peki, Bugün LPG, (mazot) motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Kasım 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları son durum…
Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.
Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, 15 Kasım 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere mazot - motorin fiyatlarına 1,56 TL'lik indirim gelmesi bekleniyor.
ANKARA
Motorin fiyatı: 26,51 TL
Benzin fiyatı: 22,83 TL
LPG fiyatı: 10,79 TL
İSTANBUL
Motorin fiyatı: 26,38 TL
Benzin fiyatı: 22,68 TL
LPG fiyatı: 10,80 TL
İZMİR
Motorin fiyatı: 26,54 TL
Benzin fiyatı: 22,84 TL
LPG fiyatı: 10,54 TL
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.