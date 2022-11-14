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Giriş Tarihi: 14.11.2022 09:56

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 14 Kasım 2022: Bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile gündemde yer almaya devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma, akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Hal böyleyken güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları yakından takip ediliyor. Son haberlere göre; 15 Kasım’dan itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim geleceği öğrenildi. Bu gelişme sonrası araç sahipleri soruyor: Bugün motorine ve benzine indirim mi geldi, zam var mı? Motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 14 Kasım 2022 il il güncel LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı…

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 14 Kasım 2022: Bugün benzin fiyatı ve mazot motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika haberleri ile araç sahiplerinin gündeminden düşmüyor. Brent petrol fiyatları ve döviz kurunda yaşanan dalgalı seyir nedeniyle güncel akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına indirim geleceği belirtildi. Bu gelişme sonrası bugün benzine ve motorine indirim mi geldi, ne kadar, kaç TL oldu şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Peki, Bugün LPG, (mazot) motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 14 Kasım 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları son durum…

MOTORİN VE BENZİNE ZAM MI GELDİ, İNDİRİM VAR MI?

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, 15 Kasım 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere mazot - motorin fiyatlarına 1,56 TL'lik indirim gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

Mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte 14 Kasım 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi…

ANKARA

Motorin fiyatı: 26,51 TL

Benzin fiyatı: 22,83 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 26,38 TL

Benzin fiyatı: 22,68 TL

LPG fiyatı: 10,80 TL

İZMİR

Motorin fiyatı: 26,54 TL

Benzin fiyatı: 22,84 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 14 Kasım 2022: Bugün benzin fiyatı ve (mazot) motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel akaryakıt fiyatları
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