Haberler Yaşam Haberleri Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 19 Ağustos 2022: Bugün motorin ve benzine zam geldi mi, gelecek mi? Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 19.8.2022 11:00

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 19 Ağustos 2022: Bugün motorin ve benzine zam geldi mi, gelecek mi? Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Güncel akaryakıt fiyatları, milyonlarca vatandaşın gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce güncel motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları araştırması yapıyor. Son olarak motorine 79 kuruş zam, benzine ise 83 kuruş indirim yapılmıştı. Motorine 1 lira 7 kuruş daha zam geleceği iddia edildi. Bu gelişme sonrası güncel benzin fiyatı ve motorin fiyatı araştırma konusu oldu. Peki, Bugün motorine zam geldi mi, gelecek mi? Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar? İşte 19 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 19 Ağustos 2022: Bugün motorin ve benzine zam geldi mi, gelecek mi? Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Güncel akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı son dakika gelişmeleri, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir, akaryakıt zammı ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. İstasyon duraklarına gitmeden önce güncel motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları listesi kontrol ediliyor. Son olarak motorine 79 kuruş zam yapılırken benzine 83 kuruş indirim gelmişti. Bu nedenle araç sahipleri, ''Bugün motorin ve benzine zam geldi mi, gelecek mi?'' sorusuna yannıt arıyor. Peki mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar? İşte 19 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatları listesi...

BENZİNE İNDİRİM, MOTORİNE ZAM

18 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarına 79 kuruş zam, benzin fiyatlarına ise 83 kuruş indirim uygulandı.

Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre motorine bu gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş zam bekleniyor. Benzinde ise herhangi bir fiyat değişimi beklenmiyor.

19 AĞUSTOS 2022 BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 19 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.45 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 24.11 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.46 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı 24.09 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 20.33 TL/LT

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 23,98 TL

İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL

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Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 19 Ağustos 2022: Bugün motorin ve benzine zam geldi mi, gelecek mi? Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?
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