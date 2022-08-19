Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 19 Ağustos 2022: Bugün motorin ve benzine zam geldi mi, gelecek mi? Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Güncel akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatı son dakika gelişmeleri, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir, akaryakıt zammı ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. İstasyon duraklarına gitmeden önce güncel motorin, LPG, mazot, benzin fiyatları listesi kontrol ediliyor. Son olarak motorine 79 kuruş zam yapılırken benzine 83 kuruş indirim gelmişti. Bu nedenle araç sahipleri, ''Bugün motorin ve benzine zam geldi mi, gelecek mi?'' sorusuna yannıt arıyor. Peki mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar? İşte 19 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara ve İzmir LPG, benzin ve motorin fiyatları listesi...