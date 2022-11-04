Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları gündemde yer almaya devam ediyor. Brent petrol piyasası ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma, akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Son olarak 1 Kasım'da benzin fiyatlarına 71 kuruş zam gelmişti. Son haberlere göre; bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine ve otogaza zam geldi. Bu gelişme sonrası bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Peki, Bugün LPG, (mazot) motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Kasım 2022 Cuma il il güncel akaryakıt fiyatları son durum…