Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları gündemde yer almaya devam ediyor. Brent petrol piyasası ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma, akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Son olarak 1 Kasım'da benzin fiyatlarına 71 kuruş zam gelmişti. Son haberlere göre; bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine ve otogaza zam geldi. Bu gelişme sonrası bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Peki, Bugün LPG, (mazot) motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Kasım 2022 Cuma il il güncel akaryakıt fiyatları son durum…
MOTORİN VE BENZİNE ZAM MI GELDİ, İNDİRİM VAR MI?
Ukrayna Rusya savaşının etkileri, Bbrent petrolde ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.
Haftalarca 80 dolar civarında kalan Brent petrol fiyatı, OPEC+ ülkelerinin üretimi kısma kararı sonrası 90 doların üzerine çıktı.
Son olarak 1 Kasım 2022 Salı günü benzinin litre fiyatına 71 kuruş zam gelmişti. Yeni gelen habere göre; bu geceden geçerli olmak üzere akaryakıta çifte zam uygulandı.
AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?
Mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi...
ANKARA
Motorin fiyatı: 26,51 TL
Benzin fiyatı: 22,83 TL
LPG fiyatı: 10,79 TL
İSTANBUL
Motorin fiyatı: 26,38 TL
Benzin fiyatı: 22,68 TL
LPG fiyatı: 10,80 TL
İZMİR
Motorin fiyatı: 26,54 TL
Benzin fiyatı: 22,84 TL
LPG fiyatı: 10,54 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.