Haberler Yaşam Haberleri BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI DEĞİŞTİ! Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi? 4 Kasım 2022 İl il güncel akaryakıt fiyatları
Giriş Tarihi: 4.11.2022 09:20

BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI DEĞİŞTİ! Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi? 4 Kasım 2022 İl il güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir, akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansıyor. Son olarak benzin fiyatlarına 1 Kasım’da 71 kuruş zam gelmişti. Araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi. Benzine ve otogaza, 4 Kasım Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Bu gelişme sonrası araç sahipleri soruyor: Bugün motorine ve benzine zam mı geldi, motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 4 Kasım 2022 İstanbul, Ankara, İzmir güncel LPG, benzin fiyatı ve motorin fiyatı…

BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI DEĞİŞTİ! Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi? 4 Kasım 2022 İl il güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri ile güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları gündemde yer almaya devam ediyor. Brent petrol piyasası ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma, akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Son olarak 1 Kasım'da benzin fiyatlarına 71 kuruş zam gelmişti. Son haberlere göre; bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzine ve otogaza zam geldi. Bu gelişme sonrası bugün motorine ve benzine zam mı geldi, ne kadar, kaç TL oldu şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. Peki, Bugün LPG, (mazot) motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 4 Kasım 2022 Cuma il il güncel akaryakıt fiyatları son durum…

MOTORİN VE BENZİNE ZAM MI GELDİ, İNDİRİM VAR MI?

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, Bbrent petrolde ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

Haftalarca 80 dolar civarında kalan Brent petrol fiyatı, OPEC+ ülkelerinin üretimi kısma kararı sonrası 90 doların üzerine çıktı.

Son olarak 1 Kasım 2022 Salı günü benzinin litre fiyatına 71 kuruş zam gelmişti. Yeni gelen habere göre; bu geceden geçerli olmak üzere akaryakıta çifte zam uygulandı.

BENZİN VE LPG'YE ZAM!

4 Kasım 2022 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin litre fiyatına 1.31 TL, LPG'ye de 49 kuruşluk zam uygulandı.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

Mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Kasım 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncel listesi...

ANKARA

Motorin fiyatı: 26,51 TL

Benzin fiyatı: 22,83 TL

LPG fiyatı: 10,79 TL

İSTANBUL

Motorin fiyatı: 26,38 TL

Benzin fiyatı: 22,68 TL

LPG fiyatı: 10,80 TL

İZMİR

Motorin fiyatı: 26,54 TL

Benzin fiyatı: 22,84 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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BENZİN FİYATI VE MOTORİN FİYATI DEĞİŞTİ! Benzin fiyatı ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, zam mı geldi? 4 Kasım 2022 İl il güncel akaryakıt fiyatları
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