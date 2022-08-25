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Giriş Tarihi: 25.8.2022 10:15

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum: 25 Ağustos 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan brent petrol kaynaklı olarak benzin fiyatı zam ve indirim haberleriyle gündemde yer alıyor. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresine de 95 kuruş zam yapılacağı öğrenildi. Motorin fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar, zam ya da indirim geldi mi soruları her gün sorgulanmaya devam ediyor. Peki 25 Ağustos 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? İşte yanıtı

Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum: 25 Ağustos 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer büyükşehirler olmak üzere benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum merak ediliyor. Araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi ve motorin fiyatlarına zam yapılacak. Peki, Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…

AKARYAKIT FİYATLARI ZAM – İNDİRİM HABERLERİ

Geçtiğimiz günlerde brent petrolde yaşanan düşüş sonrası indirim alan motorin ve benzin fiyatları son dönemde yaşanan ani değişkenlik dikkat çekiyor.

Bugün için güncel bir zam ya da indirim gelişmesi bulunmuyor.

İşte, güncel fiyatlar…

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Geçtiğimiz hafta 77 kuruş ve 1 lira 7 kuruşluk zam yapılan motorinin litre fiyatının bu gece yarısından itibaren 95 kuruş daha artacağı öğrenildi. Dün 80 kuruş zam gelen benzinde ise değişiklik beklenmiyor.

25 AĞUSTOS 2022 BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 24 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;

BRENT PETROLDE YÜKSELİŞ!

Geçtiğimiz gün 97,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dünü 96,48 dolar seviyesinde tamamlarken brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yüzde 0,24 artarak 96,72 dolar oldu.

Fiyatların yükselişinde, Suudi Arabistan'ın, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık OPEC'in üretimi kısabileceğine yönelik açıklaması etkili oldu. Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, OPEC'in, son dönemdeki fiyat düşüşlerini önlemek için üretim kesintisine gitmeye hazır olduğunu belirtti.

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21.28 TL/LT

Ankara'da motorin litre fiyatı 25.16 TL/LT

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL/LT

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21.27 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 25.18 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL/LT

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 21.15 TL/LT

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 25, 05 TL/LT

İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL/LT

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Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum: 25 Ağustos 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?
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