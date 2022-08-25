Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum: 25 Ağustos 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer büyükşehirler olmak üzere benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum merak ediliyor. Araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi ve motorin fiyatlarına zam yapılacak. Peki, Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…
Geçtiğimiz günlerde brent petrolde yaşanan düşüş sonrası indirim alan motorin ve benzin fiyatları son dönemde yaşanan ani değişkenlik dikkat çekiyor.
Bugün için güncel bir zam ya da indirim gelişmesi bulunmuyor.
İşte, güncel fiyatlar…
Geçtiğimiz hafta 77 kuruş ve 1 lira 7 kuruşluk zam yapılan motorinin litre fiyatının bu gece yarısından itibaren 95 kuruş daha artacağı öğrenildi. Dün 80 kuruş zam gelen benzinde ise değişiklik beklenmiyor.
Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 24 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;
Geçtiğimiz gün 97,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, dünü 96,48 dolar seviyesinde tamamlarken brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yüzde 0,24 artarak 96,72 dolar oldu.
Fiyatların yükselişinde, Suudi Arabistan'ın, petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere karşılık OPEC'in üretimi kısabileceğine yönelik açıklaması etkili oldu. Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman, OPEC'in, son dönemdeki fiyat düşüşlerini önlemek için üretim kesintisine gitmeye hazır olduğunu belirtti.
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 21.28 TL/LT
Ankara'da motorin litre fiyatı 25.16 TL/LT
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL/LT
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 21.27 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı 25.18 TL/LT
İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL/LT
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 21.15 TL/LT
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 25, 05 TL/LT
İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL/LT