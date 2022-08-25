Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum: 25 Ağustos 2022 LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer büyükşehirler olmak üzere benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum merak ediliyor. Araç sahiplerini üzecek bir haber daha geldi ve motorin fiyatlarına zam yapılacak. Peki, Mazot motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 25 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…