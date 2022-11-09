Benzin mazot fiyatı son durum: 9 Kasım 2022 Bugün mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi, ne zaman?

Benzin ve motorin fiyatı, güncel rakamlarıyla merak konusu haline geliyor. Petrol piyasasındaki düşüş ardından gözler akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlara çevrildi. Özellikle araç sahipleri "9 Kasım 2022 Bugün mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi, ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Fiyatlarda yakın zamanda indirime gidilmesi bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatlarıyla benzin ve mazot fiyatı son durumu...