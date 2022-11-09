Haberler Yaşam Haberleri Benzin mazot fiyatı son durum: 9 Kasım 2022 Bugün mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi, ne zaman?
Giriş Tarihi: 9.11.2022 07:31

Benzin mazot fiyatı son durum: 9 Kasım 2022 Bugün mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi, ne zaman?

Brent petrol piyasasında gözlemlenen düşüşle birlikte benzin ve motorin fiyatı için de indirim beklentileri doğdu. Henüz resmi bir açıklama bulunmazken akaryakıt fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Son olarak geçtiğimizg günlerde benzine ve otogaza zam yapıldığı ifade edilmişti. Bu noktada “9 Kasım 2022 Bugün mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi, ne zaman?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel akaryakıt fiyatlarıyla benzin ve mazot pompa fiyatında son durum.

Benzin mazot fiyatı son durum: 9 Kasım 2022 Bugün mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi, ne zaman?

Benzin ve motorin fiyatı, güncel rakamlarıyla merak konusu haline geliyor. Petrol piyasasındaki düşüş ardından gözler akaryakıt istasyonlarındaki fiyatlara çevrildi. Özellikle araç sahipleri "9 Kasım 2022 Bugün mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi, ne zaman?" sorularına yanıt aramaya başladı. Fiyatlarda yakın zamanda indirime gidilmesi bekleniyor. İşte güncel akaryakıt fiyatlarıyla benzin ve mazot fiyatı son durumu...

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (9 KASIM 2022)

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22.70 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,37 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

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İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22.69 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,36 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 22.84 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,47 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 22.84 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26,51 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL

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Benzin mazot fiyatı son durum: 9 Kasım 2022 Bugün mazot ve benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL, indirim gelecek mi, ne zaman?
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