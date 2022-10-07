Brent petrol piyasasındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları indirim veya zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatı, son 9 ayın en dip seviyesine kadar düşerken bu durum akaryakıtta indirim beklentisine neden olmuştu. Ancak geçtiğimiz gün benzin ve motorin litre fiyatına zam geldi. Bu noktada özellikle araç sahipleri uygulanan zam sonrası ''Bugün benzin ve motorine zam mı geldi, indirim var mı?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, 7 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi, indirim var mı? İşte benzin ve motorin fiyatı son durum…