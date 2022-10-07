Brent petrol piyasasındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları indirim veya zam haberleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Brent petrol fiyatı, son 9 ayın en dip seviyesine kadar düşerken bu durum akaryakıtta indirim beklentisine neden olmuştu. Ancak geçtiğimiz gün benzin ve motorin litre fiyatına zam geldi. Bu noktada özellikle araç sahipleri uygulanan zam sonrası ''Bugün benzin ve motorine zam mı geldi, indirim var mı?'' sorularına yanıt arıyor. Peki, 7 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL, zam geldi mi, indirim var mı? İşte benzin ve motorin fiyatı son durum…
MOTORİN VE BENZİNE İKİNCİ ZAM!
Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki artış ve TL'deki değer kaybı pompa fiyatına yansımaya devam ediyor.
6 Ekim 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 75 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 39 kuruş zam geldi.
5 Ekim Çarşamba günü de benzinin litre fiyatına 62 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 1 lira 10 kuruş zam gelmişti.
AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?
İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki benzin ve motorin fiyatları...
İSTANBUL GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Motorin fiyatı: 25.61 TL
Benzin fiyatı: 20,60 TL
LPG fiyatı: 10,24 TL
İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Motorin fiyatı: 25.76 TL
Benzin fiyatı: 20.73 TL
LPG fiyatı: 9.98 TL
ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Motorin fiyatı: 25.73 TL
Benzin fiyatı: 20.74 TL
LPG fiyatı: 10.25 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.