Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim haberleri geliyor. Geçtiğimiz gün benzin ve motorin fiyatlarına gelen dev indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi. Araç sahiplerinin yüzünü güldüren indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Peki, Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi? İşte 9 Eylül 2022 Cuma güncel akaryakıt fiyatları son durum ve detaylar...