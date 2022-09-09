Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim haberleri geliyor. Geçtiğimiz gün benzin ve motorin fiyatlarına gelen dev indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi. Araç sahiplerinin yüzünü güldüren indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Peki, Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi? İşte 9 Eylül 2022 Cuma güncel akaryakıt fiyatları son durum ve detaylar...
Brent petrol 100 dolar altındaki seyrini sürdürürken bu durum, benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Son olarak motorin (mazot) fiyatları için bir indirim haberi daha geldi. İşte güncel motorin fiyatları;
Geçtiğimiz gün LPG'ye gelen 40 kuruş indirimin ardından bir indirim de motorin (mazot) fiyatlarına geldi.
7 Eylül 2022 Çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1,14 TL'lik bir indirim gerçekleşti. Pompa satış fiyatlarına yansıyan indirim ile motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25 TL'nin altına geriledi.
Benzin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.
İstanbul motorin fiyatı: 24,86 TL
İstanbul benzin fiyatı: 19,23 TL
İstanbul LPG fiyatı: 10,98 TL
Ankara motorin fiyatı: 24,97 TL
Ankara benzin fiyatı: 19,36 TL
Ankara LPG fiyatı: 11,00 TL
İzmir motorin fiyatı: 25,01 TL
İzmir benzin fiyatı: 19,36 TL
İzmir LPG fiyatı: 10,73 TL
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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