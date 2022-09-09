Haberler Yaşam Haberleri BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI GÜNCEL 9 Eylül 2022: Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 9.9.2022 07:16 Son Güncelleme: 9.9.2022 07:18

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI GÜNCEL 9 Eylül 2022: Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol piyasasındaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor. Hal böyleyken benzin ve motorin (mazot) fiyatı son dakika gelişmeleri, araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün uygulanan çifte indirimin ardından akaryakıt fiyatlarına indirim veya zam gelip gelmediği araştırılıyor. Peki, Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim veya zam geldi mi? İşte 9 Eylül 2022 Cuma İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları son durum...

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI GÜNCEL 9 Eylül 2022: Benzin ve motorin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle araç sahiplerinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş sürerken akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim haberleri geliyor. Geçtiğimiz gün benzin ve motorin fiyatlarına gelen dev indirimin ardından bir indirim haberi daha geldi. Araç sahiplerinin yüzünü güldüren indirim sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Peki, Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim mi geldi? İşte 9 Eylül 2022 Cuma güncel akaryakıt fiyatları son durum ve detaylar...

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

Brent petrol 100 dolar altındaki seyrini sürdürürken bu durum, benzin ve motorin fiyatlarına indirim olarak yansıyor. Son olarak motorin (mazot) fiyatları için bir indirim haberi daha geldi. İşte güncel motorin fiyatları;

MOTORİNE 1,14 TL'LİK İNDİRİM!

Geçtiğimiz gün LPG'ye gelen 40 kuruş indirimin ardından bir indirim de motorin (mazot) fiyatlarına geldi.

7 Eylül 2022 Çarşamba gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 1,14 TL'lik bir indirim gerçekleşti. Pompa satış fiyatlarına yansıyan indirim ile motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25 TL'nin altına geriledi.

Benzin grubunda ise şimdilik bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul motorin fiyatı: 24,86 TL

İstanbul benzin fiyatı: 19,23 TL

İstanbul LPG fiyatı: 10,98 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara motorin fiyatı: 24,97 TL

Ankara benzin fiyatı: 19,36 TL

Ankara LPG fiyatı: 11,00 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir motorin fiyatı: 25,01 TL

İzmir benzin fiyatı: 19,36 TL

İzmir LPG fiyatı: 10,73 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI GÜNCEL 9 Eylül 2022: Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
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