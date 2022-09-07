Haberler Yaşam Haberleri GÜNCEL: Benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma sürüyor! 7 Eylül Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 7.9.2022 07:39 Son Güncelleme: 7.9.2022 07:40

GÜNCEL: Benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma sürüyor! 7 Eylül Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Özellikle araç sahipleri benzin ve motorin (mazot) fiyatı üzerindeki gelişmeleri yakından takip ediyor. Geçtiğimiz gün uygulanan dev indirimin ardından brent petrol piyasasındaki hareketlilikten akaryakıt fiyatları da nasibini aldı. Bu noktada “Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim ve zam gelecek mi?” soruları yanıt aramaya devam ediyor. İşte 7 Eylül İstanbul, Ankara, İzmir benzin ve mazot fiyatları son durum...

GÜNCEL: Benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma sürüyor! 7 Eylül Benzin ve motorin mazot fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Petrol piyasasındaki hareketlilikle beraber benzin ve motorin fiyatı da iniş çıkışlarıyla araç sahiplerinin gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları, petroldeki dalgalanmalarla beraber son günlerde peş peşe indirim ve zam haberleriyle odak noktası haline geldi. Peki, 7 Eylül Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim ve zam gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları son durum ve detaylar...

LPG'YE İNDİRİM!

Son dakika yer alan bilgilere göre, LPG'ye bugünden itibaren 40 kuruş indirim geldi. Böylece tüm illerde LPG fiyatları düştü

İSTANBUL

İstanbul'daki motorinin litre fiyatı: 25,24 TL

İstanbul'daki benzinin litre fiyatı: 19,23

LPG: 10,62 TL

ANKARA

Ankara'da motorin litre fiyatı 25,33 TL

Ankara'da benzinin litresi 19,34 TL

LPG: 10,94 TL

İZMİR

İzmir'de motorinin litre fiyatı 25,34 TL

İzmir'de benzinin litre fiyatı 19,34 TL

LPG: 10, 74 TL

BRENT PETROL NE KADAR?

Anlık olarak Brent Petrol 94,93 üzerinden işlem görüyor.

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GÜNCEL: Benzin ve motorin fiyatlarında dalgalanma sürüyor! 7 Eylül Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
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