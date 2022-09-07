Petrol piyasasındaki hareketlilikle beraber benzin ve motorin fiyatı da iniş çıkışlarıyla araç sahiplerinin gündeminde yer edinmeye devam ediyor. Akaryakıt fiyatları, petroldeki dalgalanmalarla beraber son günlerde peş peşe indirim ve zam haberleriyle odak noktası haline geldi. Peki, 7 Eylül Benzin ve motorin (mazot) fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim ve zam gelecek mi? İşte güncel akaryakıt fiyatları son durum ve detaylar...