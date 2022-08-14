Haberler Yaşam Haberleri Benzin ve motorin (mazot) fiyatı son durum: İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin (mazot) ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 14.8.2022 09:48

Benzin ve motorin (mazot) fiyatı son durum: İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin (mazot) ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Benzin ve motorin (mazot) fiyatı özellikle araç sahiplerinin gündemine gelmeye devam ediyor. Brent petrol piyasasındaki dalgalanmalardan direkt olarak etkilenen, indirim ve zamlarla gündemdeki yerini alan akaryakıt piyasası "2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin (mazot) ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" sorularıyla yakından takip ediliyor. İşte akaryakıt fiyatlarındaki son durum ve güncel rakamlar...

Benzin ve motorin mazot fiyatı son durum: İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin mazot ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Mazot ve benzin fiyatları gelişmeleriyle vatandaşların gündem maddelerinden biri olarak biliniyor. İl il değişen fiyatlarla ilgili olarak "2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin (mazot) ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt ararken brent petroldeki dalgalanmalar ise akaryakıt piyasasına gerek indirim gerekse zam ile yansıyor. İşte 14 Ağustos 2022 benzin mazot fiyatı son durum ve detaylar...

13 AĞUSTOS 2022 BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 13 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Çarşamba gecesi 1 TL indirim uygulanan motorin fiyatında, 11 Ağustos 2022 Perşembe gününden itibaren 81 kuruşluk artış gerçekleşti. Pompa satış fiyatlarına yansıyan zam sonrası motorinin fiyatı İstanbul'da 23,23 TL'ye geldi. Benzinin litre fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

Benzin fiyatlarına 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 1 lira 10 kuruş zam yapıldı.

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI NE KADAR?

LPG fiyatları;

İstanbul'da 11,35 TL

Ankara'da 11,37 TL

İzmir'de 11,04 TL

Benzin fiyatları;

İstanbul'da 20,05 TL

Ankara'da 20,17 TL

İzmir'de 20,17 TL

Motorin fiyatları;

İstanbul'da 23,21 TL

Ankara'da 23,32 TL

İzmir'de 23,34 TL

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Benzin ve motorin (mazot) fiyatı son durum: İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin (mazot) ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
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