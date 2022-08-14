Mazot ve benzin fiyatları gelişmeleriyle vatandaşların gündem maddelerinden biri olarak biliniyor. İl il değişen fiyatlarla ilgili olarak "2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin (mazot) ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt ararken brent petroldeki dalgalanmalar ise akaryakıt piyasasına gerek indirim gerekse zam ile yansıyor. İşte 14 Ağustos 2022 benzin mazot fiyatı son durum ve detaylar...
Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 13 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;
Çarşamba gecesi 1 TL indirim uygulanan motorin fiyatında, 11 Ağustos 2022 Perşembe gününden itibaren 81 kuruşluk artış gerçekleşti. Pompa satış fiyatlarına yansıyan zam sonrası motorinin fiyatı İstanbul'da 23,23 TL'ye geldi. Benzinin litre fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı.
Benzin fiyatlarına 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gece 1 lira 10 kuruş zam yapıldı.