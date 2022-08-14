Mazot ve benzin fiyatları gelişmeleriyle vatandaşların gündem maddelerinden biri olarak biliniyor. İl il değişen fiyatlarla ilgili olarak "2022 İstanbul, Ankara, İzmir LPG, motorin (mazot) ve benzine zam mı geldi, 1 litre benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları yanıt ararken brent petroldeki dalgalanmalar ise akaryakıt piyasasına gerek indirim gerekse zam ile yansıyor. İşte 14 Ağustos 2022 benzin mazot fiyatı son durum ve detaylar...