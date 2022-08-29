BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 29 Ağustos 2022 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

PETROLDE HAREKETLİ GRAFİK!

Brent petrolün varili geçtiğimiz hafta uluslararası piyasalarda 100,37 dolardan işlem gördü.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış da talebin yüksek seyrettiği algısıyla fiyatları destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 300 bin varil azalarak 421,7 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 450 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 8 milyon 100 bin varil azalışla 453,1 milyon varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 100 bin varil azalışla 215,6 milyon varil oldu.