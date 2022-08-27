Haberler Yaşam Haberleri BENZİNE İNDİRİM HABERİ! Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 28 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları
Giriş Tarihi: 27.8.2022 21:33

BENZİNE İNDİRİM HABERİ! Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 28 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Brent petrol piyasasındaki hareketlilik, akaryakıt zammı ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Son günlerde sürekli artış gösteren akaryakıt fiyatlarına bu kez indirim geliyor. Son olarak benzine 1 TL 04 kuruş indirim yapılacağı belirtildi. Araç sahiplerini mutlu eden indirim haberinin ardından güncel benzin fiyatları araştırma konusu oldu. Bu noktada ‘’Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi?’’ sorularına yanıt aranıyor. İşte 28 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile il il LPG, motorin ve benzin fiyatları…

BENZİNE İNDİRİM HABERİ! Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 28 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

Son dönemde brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle milyonlarca vatandaşın gündeminde akaryakıt fiyatları yer alıyor. Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları araştırması yapıyor. Motorine gelen peş peşe zam haberlerinin ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Benzin litre fiyatına indirim yapılacağı öğrenildi. Peki, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi? İşte 28 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…

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Sektöre yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Benzinin litre fiyatına 30 Ağustos 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL 04 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İşte güncel fiyatlar...

28 AĞUSTOS 2022 BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 28 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 21.16 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,89 TL

İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21.28 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27.00 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21.27 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.02 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

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BENZİNE İNDİRİM HABERİ! Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 28 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları
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