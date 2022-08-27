SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM YOLDA!

Sektöre yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Benzinin litre fiyatına 30 Ağustos 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL 04 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

İşte güncel fiyatlar...