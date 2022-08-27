Son dönemde brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik nedeniyle milyonlarca vatandaşın gündeminde akaryakıt fiyatları yer alıyor. Araç sahipleri, istasyon duraklarına gitmeden önce güncel LPG, motorin (mazot) ve benzin fiyatları araştırması yapıyor. Motorine gelen peş peşe zam haberlerinin ardından araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Benzin litre fiyatına indirim yapılacağı öğrenildi. Peki, benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, indirim geldi mi? İşte 28 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı ve motorin fiyatı son durum…
Sektöre yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Benzinin litre fiyatına 30 Ağustos 2022 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 TL 04 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
İşte güncel fiyatlar...
Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 28 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;
İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 21.16 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,89 TL
İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL