Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Hal böyle olunca akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile yakından takip ediliyor. Son olarak benzinin litresine 30 Ağustos itibarıyla indirim geleceği bildirilmişti. Bu noktada araç sahipleri, sabah saatlerinden itibaren benzin fiyatları güncel liste araştırması yapıyor. Peki, benzine indirim geldi mi? Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 30 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatları…