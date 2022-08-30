Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Hal böyle olunca akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile yakından takip ediliyor. Son olarak benzinin litresine 30 Ağustos itibarıyla indirim geleceği bildirilmişti. Bu noktada araç sahipleri, sabah saatlerinden itibaren benzin fiyatları güncel liste araştırması yapıyor. Peki, benzine indirim geldi mi? Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 30 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatları…
30 Ağustos 2022 Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 5 kuruş düştü. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.
Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 30 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;
İstanbul'da benzin litre fiyatı: 20,13 TL
İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,89 TL
İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 20,26 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 27,00 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11,37 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 20,25 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 27,02 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.