Haberler Yaşam Haberleri BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 30 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 30.8.2022 10:07

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 30 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Brent petrol fiyatındaki düşüş sonrası benzine indirim geleceği belirtilmişti. Bu noktada benzin fiyatı güncel rakamları, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere araştırma konusu oldu. Araç sahipleri benzine indirim geldi mi, sorularına yanıt arıyor. Peki, benzin ne kadar oldu, kaç TL? 30 Ağustos 2022 LPG, motorin (mazot) fiyatı ve benzin fiyatı güncel rakamlar…

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 30 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Hal böyle olunca akaryakıt fiyatları son dakika zam ve indirim haberleri ile yakından takip ediliyor. Son olarak benzinin litresine 30 Ağustos itibarıyla indirim geleceği bildirilmişti. Bu noktada araç sahipleri, sabah saatlerinden itibaren benzin fiyatları güncel liste araştırması yapıyor. Peki, benzine indirim geldi mi? Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 30 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin, LPG ve benzin fiyatları…

BENZİNE İNDİRİM GELDİ!

30 Ağustos 2022 Salı gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 1 lira 5 kuruş düştü. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği olmadı.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 13 kuruşa, İzmir'de 20 lira 25 kuruşa, Ankara'da ise 20 lira 27 kuruşa geriledi.

30 AĞUSTOS 2022 MAZOT - BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE

Akaryakıt, motorin, mazot, LPG, benzin fiyatları hakkında Türkiye Petrollerinin internet sitesinden edinilen bilgiler ışığında 30 Ağustos güncel pompa fiyatları şöyle;

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 20,13 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 26,89 TL

İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,35 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,26 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 27,00 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11,37 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20,25 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 27,02 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ? 30 Ağustos 2022 güncel akaryakıt fiyatları ile motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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