Berat Kandili tüm yurtta dualarla idrak edildi

Ramazan ayının müjdecisi, mağfiret, af, arınma ve kurtuluş vesilesi olan Berat Kandili yurdun dört bir yanında dualarla idrak edildi. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki cami ve çadır kentlerde programlar düzenlendi. İstanbul'daki camilerde gerçekleştirilen programlarda da Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, depremlerde vefat edenler ile afetzedeler için dualar edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Berat Kandili dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu kutlu gecenin kudreti, sevgi ve kardeşlikle birbirine tutunan milletimizin dirliğini daim etsin" ifadesini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli de yayımladığı mesajda "Yaşadığımız sıkıntılardan kurtuluş için bir şifa olmasını ümit ediyorum" dedi.