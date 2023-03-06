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Giriş Tarihi: 6.3.2023 23:19

Berat Kandili'nde vatandaşlar Ayasofya’ya akın etti

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde Berat Kandili sevinci yaşandı. Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, cami girişinde uzun kuyruklar oluştu

İHA
Berat Kandili’nde vatandaşlar Ayasofya’ya akın etti

Berat Kandili'nde tüm Türkiye'de camiler doldu taştı. Kandil coşkusunun yaşandığı camilerden biri de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi oldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, yatsı namazından sonra okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen dualar ile kandil idrak edildi. Vatandaşlar cami girişinde uzun kuyruklar oluştururken, girişler güvenlik ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.

Kandil için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne gelen ve Samsunlu olduğunu belirten Beytullah Gül, "Tabii ki burada bugün kandilimiz var ama çok acı bir deprem geçirdik. İnşallah Türkiye bir daha böyle bir depremle karşı karşıya gelmez. Allah beterinden korusun. Bugün burada bütün Türkiye'mize, bütün İslam alemine dua edeceğiz" dedi.

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Berat Kandili'nde vatandaşlar Ayasofya’ya akın etti
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