Bereketzâde Kasım Hoca memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

Bereketzâde Camii emekli İmam hatiplerinden Kasım Yağcıoğlu (91) yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yağcıoğlu için dün Fatih Camii'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Yazıcıoğlu'nun cenazesi memleketi Giresun'un Alucra ilçesine gönderildi. Yağcıoğlu, Alucra Merkez Camiinde öğle namaza müteakip kılınan cenaze namazının ardından Boyluca köyündeki Seyyid Mahmud Çağırgan Veli hazretleri kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Giresun Valisi Fatih Mehmet Serdengeçti, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Giresun Milletvekili Nazım Elmas, TBMM İdare Amiri ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti eski Milletvekili Metin Külünk, Alucra Belediye Başkanı Faruk Demirağ, Alucra Kaymakamı Ejder Şahin, AK Parti Giresun İl Başkanı Mete Bahadır Yılmaz, MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mustafa Karaçam, Siyasi partilerin temsilcileri, Çevre ilçe Belediye başkanları, talebeleri ve vatandaşlar katıldı.