Berfu Yenenler kimdir? Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Berfu Yenenler kaç yaşında, nereli?

BERFU YENENLER KİMDİR?

Berfu Yıldız Yenenler, 1995 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezundur. Adını ilk kez 2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyurmuştur. Yine aynı yıl Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etmiştir.

BERFU YENENLER'İN BOYU, YAŞI, KİLOSU KAÇ?

Berfu Yenenler, 26 yaşında 1.76 metre boyunda, 53 kilo ve Terazi burcudur.

BERFU YENENLER'İN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'in iki oğlu var.