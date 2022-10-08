Berfu Yenenler kimdir? Doğu Demirkol ile Alelade Show’un konuğu Berfu Yenenler kaç yaşında, nereli?

Doğu Demirkol ile Alelade Show'un konuğu Berfu Yenenler hayatı program saati başlamadan araştırılıyor. Eşiyle programa katılacak olan Berfu Yenenler sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak eğlenceli videolar paylaşıyor. Peki Eser Yenenler kimdir? Doğu Demirkol ile Alelade Show'un konuğu Eser Yenenler kaç yaşında, nereli?
Berfu Yıldız Yenenler, 1995 yılında Kocaeli İzmit'te dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği'nden mezundur. Adını ilk kez 2015 yılında ailesinin desteğiyle katıldığı Miss Turkey Güzellik Yarışması ile duyurmuştur. Yine aynı yıl Miss International Yarışması'nda da Türkiye'yi temsil etmiştir.
Berfu Yenenler, 26 yaşında 1.76 metre boyunda, 53 kilo ve Terazi burcudur.
Berfu Yenenler ve Eser Yenenler'in iki oğlu var.