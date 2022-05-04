Berisha’dan sevgilisine darp iddiası

Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu MergimBerisha, sevgilisi VesaVllasaliu'yu darp edip eşyalarınael koyduğu gerekçesiylemahkemelik oldu.Anadolu CumhuriyetBaşsavcılığı'na avukatıaracılığı ile başvuranVesa Vllasaliu,Berisha'dan şikâyetçioldu. Başvuruda,Berisha'nın,genç kadına şiddetuyguladığı vebirlikte yaşadığıÜmraniye'dekirezidanstan kovduğuöne sürüldü.Dilekçede,Berisha'nınVllasaliu'nun eşyalarınıalmasına bilemüsaade etmediği vurgulandı.Berisha'nınrezidansın güvenlikgörevlilerine, "Onu siteyealmayın" şeklinde talimatverdiği de iddia edildi.Mahkeme, Berisha'nın 2 ay süreyle Vllasaliu'nun bulunduğu konuta ve işyerine yaklaşmamasına karar verdi. Berisha, karara uymaması halinde 30 güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulacak.Vesa Vllasaliu'nun Twitter hesabındaki eski paylaşımları kaldırıp İngilizce, "Seni sonsuza kadar seveceğim" notu düştüğü görüldü.