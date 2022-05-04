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Giriş Tarihi: 4.5.2022

Berisha’dan sevgilisine darp iddiası

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Berisha’dan sevgilisine darp iddiası

Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha, sevgilisi Vesa Vllasaliu’yu darp ettiği ve eşyalarına el koyduğu gerekçesiyle davalık oldu. Mahkeme, futbolcunun 2 ay süreyle sevgilisinin bulunduğu konuta ve işyerine yaklaşmamasına karar verdi

Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Mergim Berisha, sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu darp edip eşyalarına el koyduğu gerekçesiyle mahkemelik oldu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na avukatı aracılığı ile başvuran Vesa Vllasaliu, Berisha'dan şikâyetçi oldu. Başvuruda, Berisha'nın, genç kadına şiddet uyguladığı ve birlikte yaşadığı Ümraniye'deki rezidanstan kovduğu öne sürüldü. Dilekçede, Berisha'nın Vllasaliu'nun eşyalarını almasına bile müsaade etmediği vurgulandı. Berisha'nın rezidansın güvenlik görevlilerine, "Onu siteye almayın" şeklinde talimat verdiği de iddia edildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI
Mahkeme, Berisha'nın 2 ay süreyle Vllasaliu'nun bulunduğu konuta ve işyerine yaklaşmamasına karar verdi. Berisha, karara uymaması halinde 30 güne kadar zorlama hapis cezasına tabi tutulacak.



'SONSUZA KADAR SEVECEĞİM'
Vesa Vllasaliu'nun Twitter hesabındaki eski paylaşımları kaldırıp İngilizce, "Seni sonsuza kadar seveceğim" notu düştüğü görüldü.

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Berisha’dan sevgilisine darp iddiası
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