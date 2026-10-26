Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de İstanbul derbisi!

Beşiktaş, yoğun maç takviminin ardından bu kez Başakşehir karşısında lig mücadelesine devam edecek.Karşılaşmada iki takımın da galibiyet hedefi, İstanbul derbisinin heyecanını artırıyor. İki İstanbul ekibinin mücadelesi öncesinde maçın hakemi, başlama saati ve yayıncı kanalı da belli oldu.