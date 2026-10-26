Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de İstanbul derbisi!
Giriş Tarihi: 26.10.2026 09:29 Son Güncelleme: 26.10.2026 09:30

Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de İstanbul derbisi!

Avrupa kupası mesaisinin ardından rotasını Süper Lig'e çeviren Beşiktaş, 9. haftada Başakşehir'i ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, İstanbul derbisinde üç puanı hanesine yazdırmak isterken futbolseverler de mücadeleyi ekran başından takip etmeye hazırlanıyor. Peki, Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de İstanbul derbisi!
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Beşiktaş, yoğun maç takviminin ardından bu kez Başakşehir karşısında lig mücadelesine devam edecek.Karşılaşmada iki takımın da galibiyet hedefi, İstanbul derbisinin heyecanını artırıyor. İki İstanbul ekibinin mücadelesi öncesinde maçın hakemi, başlama saati ve yayıncı kanalı da belli oldu.

BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir, 26 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupası mücadelesinin ardından çıktığı lig karşılaşmasında üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - İstanbul Başakşehir mücadelesi beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun abonelik hizmetlerinden yararlanabilecek.

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BEŞİKTAŞ - BAŞAKŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki İstanbul temsilcisini buluşturacak karşılaşmaya Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Beşiktaş, sahasında oynayacağı mücadeleden galip ayrılarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

BEŞİKTAŞ VE BAŞAKŞEHİR LİGDE KAÇINCI SIRADA?

Süper Lig'de geride kalan sekiz haftada 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 15 puanla 5. sırada bulunuyor. Turuncu-lacivertli Başakşehir ise 11 puanla 10. sırada yer alıyor. İki takım arasındaki dört puanlık fark söz konusu.

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i:

Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

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BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL 11'İ

Başakşehir'in muhtemel 11'i:

Muhammed Şengezer, Karbownik, Emin Bayram, Ba, Kharebashvili, Kemen, Umut Güneş, Shomurodov, Skov Olsen, Brnic, Umut Bozok.

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Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig'de İstanbul derbisi!
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