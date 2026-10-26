Beşiktaş - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig’de İstanbul derbisi!

Beşiktaş, yoğun maç takviminin ardından bu kez Başakşehir karşısında lig mücadelesine devam edecek.Karşılaşmada iki takımın da galibiyet hedefi, İstanbul derbisinin heyecanını artırıyor. İki İstanbul ekibinin mücadelesi öncesinde maçın hakemi, başlama saati ve yayıncı kanalı da belli oldu.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Başakşehir, 26 Ekim Pazartesi günü saat 19.00'da kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupası mücadelesinin ardından çıktığı lig karşılaşmasında üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor.
Beşiktaş - İstanbul Başakşehir mücadelesi beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler, yayıncı kuruluşun abonelik hizmetlerinden yararlanabilecek.
📺 #beINSPORTS ekranlarında spor tutkusu devam ediyor. 📋 Günün yayın programı… https://t.co/mL2DKWLqz6— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) October 26, 2026
İki İstanbul temsilcisini buluşturacak karşılaşmaya Tüpraş Stadyumu ev sahipliği yapacak. Beşiktaş, sahasında oynayacağı mücadeleden galip ayrılarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.
Süper Lig'de geride kalan sekiz haftada 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, topladığı 15 puanla 5. sırada bulunuyor. Turuncu-lacivertli Başakşehir ise 11 puanla 10. sırada yer alıyor. İki takım arasındaki dört puanlık fark söz konusu.