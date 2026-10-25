Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi’nde 3. hafta heyecanı!

TRABZONSPOR - FREİBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Trabzonspor - Freiburg maçı, 5 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Bordo-mavililer, Avrupa'daki ilk iki karşılaşmasını kazanmasının ardından Alman temsilcisi karşısında da üç puan arayacak.