Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi’nde 3. hafta heyecanı!

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki sıradaki sınavını Papara Park'ta verecek. Alman ekibi Freiburg karşısında galibiyet arayacak bordo-mavililer, ilk iki haftada yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Karşılaşma yaklaşırken gözler, mücadeleyi canlı yayımlayacak kanala ve maçın başlama saatine çevrildi.
UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Trabzonspor - Freiburg maçı, 5 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Bordo-mavililer, Avrupa'daki ilk iki karşılaşmasını kazanmasının ardından Alman temsilcisi karşısında da üç puan arayacak.
Trabzonspor ile Freiburg arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. hafta mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak. Bordo-mavililerin Alman temsilcisiyle oynayacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT 1'in televizyon ve internet yayınından takip edebilecek.
Bordo-mavililer, Alman temsilcisini Trabzon'daki Papara Park'ta ağırlayacak. Kendi sahasında oynadığı son Avrupa maçında Hearts'ı mağlup eden Karadeniz ekibi, Freiburg karşısında da taraftarının desteğiyle galibiyete ulaşmayı hedefliyor.
Avrupa'daki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 6 puanla Konferans Ligi'nde üçüncü sırada bulunuyor. Bordo-mavililer, açılış haftasında Finlandiya deplasmanında KuPS'u 4-2 mağlup etti.
İkinci haftada ise İskoç ekibi Hearts'ı Papara Park'ta 2-0 yenen Trabzonspor, toplam 6 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü. İlk iki haftadaki başarılı sonuçlar, temsilcimizin doğrudan son 16 turuna kalma hedefini de güçlendirdi.
Trabzonspor'un Konferans Ligi fikstürü şöyle:
15 Ekim 2026: KuPS 2-4 Trabzonspor (19.45) 22 Ekim 2026: Trabzonspor 2-0 Hearts (19.45)
5 Kasım 2026: Trabzonspor - Freiburg (20.45)
26 Kasım 2026: CSKA Sofya - Trabzonspor (23.00)
10 Aralık 2026: Trabzonspor - Jablonec (20.45)
17 Aralık 2026: Kızılyıldız - Trabzonspor (23.00)