Haberler Yaşam Haberleri Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı!
Giriş Tarihi: 25.10.2026 12:24

Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı!

UEFA Konferans Ligi'nde KuPS ve Hearts karşısında aldığı galibiyetlerle yoluna devam eden Trabzonspor, bu kez Alman temsilcisi Freiburg'u konuk edecek. Bordo-mavililerin Avrupa'daki üçüncü maçını ekran başından takip etmek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın yayın kanalı ve başlama saatini araştırıyor. Peki, Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi’nde 3. hafta heyecanı!
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Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki sıradaki sınavını Papara Park'ta verecek. Alman ekibi Freiburg karşısında galibiyet arayacak bordo-mavililer, ilk iki haftada yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor. Karşılaşma yaklaşırken gözler, mücadeleyi canlı yayımlayacak kanala ve maçın başlama saatine çevrildi.

TRABZONSPOR - FREİBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında oynanacak Trabzonspor - Freiburg maçı, 5 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak. Bordo-mavililer, Avrupa'daki ilk iki karşılaşmasını kazanmasının ardından Alman temsilcisi karşısında da üç puan arayacak.

TRABZONSPOR - FREİBURG MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trabzonspor ile Freiburg arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. hafta mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayımlanacak. Bordo-mavililerin Alman temsilcisiyle oynayacağı karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Futbolseverler mücadeleyi TRT 1'in televizyon ve internet yayınından takip edebilecek.

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TRABZONSPOR - FREİBURG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Bordo-mavililer, Alman temsilcisini Trabzon'daki Papara Park'ta ağırlayacak. Kendi sahasında oynadığı son Avrupa maçında Hearts'ı mağlup eden Karadeniz ekibi, Freiburg karşısında da taraftarının desteğiyle galibiyete ulaşmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?

Avrupa'daki ilk iki maçından galibiyetle ayrılan Trabzonspor, 6 puanla Konferans Ligi'nde üçüncü sırada bulunuyor. Bordo-mavililer, açılış haftasında Finlandiya deplasmanında KuPS'u 4-2 mağlup etti.

İkinci haftada ise İskoç ekibi Hearts'ı Papara Park'ta 2-0 yenen Trabzonspor, toplam 6 gol atarken kalesinde yalnızca 2 gol gördü. İlk iki haftadaki başarılı sonuçlar, temsilcimizin doğrudan son 16 turuna kalma hedefini de güçlendirdi.

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TRABZONSPOR'UN UEFA KONFERANS LİGİ MAÇ TAKVİMİ 2026-2027

Trabzonspor'un Konferans Ligi fikstürü şöyle:

15 Ekim 2026: KuPS 2-4 Trabzonspor (19.45)

22 Ekim 2026: Trabzonspor 2-0 Hearts (19.45)

5 Kasım 2026: Trabzonspor - Freiburg (20.45)

26 Kasım 2026: CSKA Sofya - Trabzonspor (23.00)

10 Aralık 2026: Trabzonspor - Jablonec (20.45)

17 Aralık 2026: Kızılyıldız - Trabzonspor (23.00)

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Trabzonspor - Freiburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı!
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