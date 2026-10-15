Beşiktaş - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de siyah-beyazlılar galibiyet peşinde!

Beşiktaş, EuroLeague'de Hapoel Tel Aviv deplasmanının ardından bir kez daha parkeye çıkıyor. Bu kez Bayern Münih'i konuk edecek siyah-beyazlılar, çift maç haftasını galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Basketbolseverlerin beklediği karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın kanalı da belli oldu.
Beşiktaş, Alman temsilcisi Bayern Münih ile karşılaşacak. 16 Ekim 2026 Cuma günü oynanacak mücadele 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar, hafta içinde Hapoel Tel Aviv karşısında aldığı mağlubiyetin ardından Bayern Münih'i yenerek yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.
Beşiktaş ile Bayern Münih arasındaki karşılaşmaya İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi ev sahipliği yapacak. Siyah-beyazlılar, taraftarlarının desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılmak ve EuroLeague'deki yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.
Beşiktaş, Bayern Münih mücadelesinin ardından EuroLeague'de Anadolu Efes deplasmanına çıkıyor. Siyah-beyazlılar, ekim ayının son bölümünde Olympiakos ve Virtus Bologna ile de karşılaşacak.
Beşiktaş'ın yaklaşan EuroLeague maçları şöyle: