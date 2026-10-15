Beşiktaş - Bayern Münih maçı saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de siyah-beyazlılar galibiyet peşinde!

Beşiktaş, EuroLeague'de Hapoel Tel Aviv deplasmanının ardından bir kez daha parkeye çıkıyor. Bu kez Bayern Münih'i konuk edecek siyah-beyazlılar, çift maç haftasını galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. Basketbolseverlerin beklediği karşılaşmanın başlama saati ve canlı yayın kanalı da belli oldu.