Fenerbahçe Tarfin - Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Tarfin evinde galibiyet arıyor!

EuroLeague'de ilk beş haftayı dört galibiyetle geride bırakan Fenerbahçe Tarfin, üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Sarı-lacivertlilerin Partizan ile oynayacağı karşılaşmanın yayın programı da belli oldu. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelenin başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal açıklandı.