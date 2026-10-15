Fenerbahçe Tarfin - Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Tarfin evinde galibiyet arıyor!

EuroLeague'de ilk beş haftayı dört galibiyetle geride bırakan Fenerbahçe Tarfin, üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Sarı-lacivertlilerin Partizan ile oynayacağı karşılaşmanın yayın programı da belli oldu. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelenin başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal açıklandı.
EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Bugün oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 20.45'te başlıyor. Sarı-lacivertliler, Zalgiris Kaunas karşısında elde ettiği galibiyetin ardından Avrupa'daki başarılı gidişatını sürdürmek istiyor.
Basketbolseverlerin beklediği Fenerbahçe Tarfin - Partizan karşılaşması, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. EuroLeague'in 6. hafta mücadelesi ayrıca S Sport Plus dijital platformundan da izlenebilecek. İstanbul'da oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.45 olarak açıklandı.
Fenerbahçe Tarfin, Partizan'ı konuk ediyor. #YellowLegacy #EuroLeague Bilet satışı: https://t.co/fg5aVYcY9c Maç raporu: https://t.co/eAxqmmuHBh https://t.co/YQvA7VRIsn— Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) October 14, 2026
Fenerbahçe Tarfin ile Partizan arasındaki Avrupa randevusuna İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapıyor. Sarı-lacivertliler, seyircisinin desteğiyle parkeden galip ayrılmayı amaçlarken Sırbistan temsilcisi de deplasmanda kazanarak son iki maçta yaşadığı puan kayıplarını telafi etmeye çalışacak.
EuroLeague'de Partizan mücadelesinin ardından Fenerbahçe Tarfin'i yoğun bir deplasman programı bekliyor.
Fenerbahçe Tarfin'in gelecek EuroLeague maçları şöyle: