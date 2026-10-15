Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe Tarfin - Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Tarfin evinde galibiyet arıyor!
Giriş Tarihi: 15.10.2026 09:34 Son Güncelleme: 15.10.2026 09:40

Fenerbahçe Tarfin - Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Tarfin evinde galibiyet arıyor!

EuroLeague'de Zalgiris Kaunas karşısında aldığı galibiyetle moral bulan Fenerbahçe Tarfin, bu kez Partizan'ı İstanbul'da ağırlıyor. Sarı-lacivertliler galibiyet serisini sürdürmek isterken basketbolseverlerin gözü karşılaşmanın yayın programına çevrildi. Peki, Fenerbahçe Tarfin - Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, EuroLeague mücadelesinin canlı yayın bilgileri...

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Fenerbahçe Tarfin - Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Tarfin evinde galibiyet arıyor!
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EuroLeague'de ilk beş haftayı dört galibiyetle geride bırakan Fenerbahçe Tarfin, üst sıralardaki yerini korumak istiyor. Sarı-lacivertlilerin Partizan ile oynayacağı karşılaşmanın yayın programı da belli oldu. Basketbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelenin başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal açıklandı.

FENERBAHÇE TARFİN - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'in 6. haftasında Fenerbahçe Tarfin, Sırbistan temsilcisi Partizan'ı konuk edecek. Bugün oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 20.45'te başlıyor. Sarı-lacivertliler, Zalgiris Kaunas karşısında elde ettiği galibiyetin ardından Avrupa'daki başarılı gidişatını sürdürmek istiyor.

FENERBAHÇE TARFİN - PARTİZAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbolseverlerin beklediği Fenerbahçe Tarfin - Partizan karşılaşması, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. EuroLeague'in 6. hafta mücadelesi ayrıca S Sport Plus dijital platformundan da izlenebilecek. İstanbul'da oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.45 olarak açıklandı.

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KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Tarfin ile Partizan arasındaki Avrupa randevusuna İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ev sahipliği yapıyor. Sarı-lacivertliler, seyircisinin desteğiyle parkeden galip ayrılmayı amaçlarken Sırbistan temsilcisi de deplasmanda kazanarak son iki maçta yaşadığı puan kayıplarını telafi etmeye çalışacak.

FENERBAHÇE TARFİN VE PARTİZAN EUROLEAGUE PUAN DURUMUNDA KAÇINCI SIRADA?

EuroLeague'de geride kalan 5 haftada 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Fenerbahçe Tarfin, puan tablosunda 3. sırada bulunuyor. Partizan ise 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 7. sırada yer alıyor.

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FENERBAHÇE TARFİN'İN SIRADAKİ EUROLEAGUE MAÇLARI NE ZAMAN?

EuroLeague'de Partizan mücadelesinin ardından Fenerbahçe Tarfin'i yoğun bir deplasman programı bekliyor.

Fenerbahçe Tarfin'in gelecek EuroLeague maçları şöyle:

  • 23 Ekim 2026: Olympiakos - Fenerbahçe Tarfin
  • 27 Ekim 2026: Valencia - Fenerbahçe Tarfin
  • 29 Ekim 2026: Real Madrid - Fenerbahçe Tarfin
  • 4 Kasım 2026: Fenerbahçe Tarfin - Baskonia
  • 11 Kasım 2026: Paris Basket - Fenerbahçe Tarfin
  • 17 Kasım 2026: Fenerbahçe Tarfin - ASVEL
  • 19 Kasım 2026: Olimpia Milano - Fenerbahçe Tarfin

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Fenerbahçe Tarfin - Partizan maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Tarfin evinde galibiyet arıyor!
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