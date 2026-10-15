Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki haftanın geride kalmasıyla birlikte takımlar arasındaki puan mücadelesi de hız kazandı. Kadıköy'de oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler sahadan üç puanla ayrılmak isterken taraftarlar da karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ve başlama saatine ilişkin bilgileri araştırıyor.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek. 20 Ekim Salı günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.