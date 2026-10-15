Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı!

Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki haftanın geride kalmasıyla birlikte takımlar arasındaki puan mücadelesi de hız kazandı. Kadıköy'de oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler sahadan üç puanla ayrılmak isterken taraftarlar da karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ve başlama saatine ilişkin bilgileri araştırıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek. 20 Ekim Salı günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.
Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de takip edebilecek. Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki karşılaşmanın canlı yayını, salı akşamı saat 19.45'te başlayacak.
Şampiyonlar Ligi'ne Roma beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. İlk iki karşılaşmadan yalnızca 1 puan çıkarabilen sarı-lacivertliler, Slavia Prag maçına 29. sırada girecek.
Çekya temsilcisi ise Avrupa serüvenine Lens karşısında aldığı 3-2'lik yenilgiyle başladı. İkinci haftada Azerbaycan ekibi Sabah'a 2-0 mağlup olan Slavia Prag, Fenerbahçe deplasmanına puansız çıkacak.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerin Avrupa fikstüründe Liverpool, Atletico Madrid ve Villarreal gibi güçlü rakipler de bulunuyor.