Haberler Yaşam Haberleri Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı!
Giriş Tarihi: 15.10.2026 09:15 Son Güncelleme: 15.10.2026 09:36

Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı!

Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta heyecanı yaşanırken Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı Kadıköy'de ağırlamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekibin sahasında oynayacağı mücadele öncesinde futbolseverler, maçın başlama saati ve yayın kanalıyla ilgili ayrıntılara odaklandı. Peki, Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, mücadelenin canlı yayın bilgileri...

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Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta heyecanı!
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Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki haftanın geride kalmasıyla birlikte takımlar arasındaki puan mücadelesi de hız kazandı. Kadıköy'de oynanacak mücadelede sarı-lacivertliler sahadan üç puanla ayrılmak isterken taraftarlar da karşılaşmanın yayınlanacağı kanal ve başlama saatine ilişkin bilgileri araştırıyor.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı konuk edecek. 20 Ekim Salı günü oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Slavia Prag karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Futbolseverler mücadeleyi ayrıca TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de takip edebilecek. Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasındaki karşılaşmanın canlı yayını, salı akşamı saat 19.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - SLAVIA PRAG MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki takımın Avrupa randevusuna İstanbul'daki Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak. Fenerbahçe, kendi sahasında oynayacağı ikinci Şampiyonlar Ligi maçında galibiyet arayacak.

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FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ SON DURUMU

Şampiyonlar Ligi'ne Roma beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. İlk iki karşılaşmadan yalnızca 1 puan çıkarabilen sarı-lacivertliler, Slavia Prag maçına 29. sırada girecek.

Çekya temsilcisi ise Avrupa serüvenine Lens karşısında aldığı 3-2'lik yenilgiyle başladı. İkinci haftada Azerbaycan ekibi Sabah'a 2-0 mağlup olan Slavia Prag, Fenerbahçe deplasmanına puansız çıkacak.

FENERBAHÇE'NİN 2026-2027 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerin Avrupa fikstüründe Liverpool, Atletico Madrid ve Villarreal gibi güçlü rakipler de bulunuyor.

  • 10 Eylül 2026: Fenerbahçe 1-1 Roma
  • 14 Ekim 2026: Aston Villa 6-0 Fenerbahçe
  • 20 Ekim 2026: Fenerbahçe - Slavia Prag
  • 4 Kasım 2026: Fenerbahçe - Liverpool
  • 25 Kasım 2026: Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe
  • 9 Aralık 2026: LASK - Fenerbahçe
  • 20 Ocak 2027: Fenerbahçe - Villarreal
  • 27 Ocak 2027: Atletico Madrid - Fenerbahçe

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Fenerbahçe - Slavia Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı!
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