Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi’nde yeni randevu!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında puan hanesine yeni bir galibiyet eklemek için Almanya'da sahne alacak. Hoffenheim'ın ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarlar, mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi.
UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak. 15 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.
Almanya'nın Sinsheim kentindeki Rhein-Neckar-Arena'da yapılacak mücadelede Beşiktaş, Avrupa serüvenine bir galibiyet daha eklemek için sahaya çıkacak.
Avrupa Ligi'ne etkileyici bir başlangıç yapan Beşiktaş, ilk hafta İstanbul'da ağırladığı Fransa temsilcisi Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek hanesine üç puan yazdırdı.
Hoffenheim ise turnuvadaki ilk maçında Yunanistan ekibi OFI Girit'e deplasmanda 2-0 yenildi. Alman temsilcisi, Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini almak isterken siyah-beyazlılar da Avrupa'daki çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.
Hoffenheim deplasmanının ardından Beşiktaş'ı bu kez İstanbul'da İngiliz ekibi Crystal Palace bekliyor. UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasındaki karşılaşma, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, lig aşamasında sekiz farklı rakiple mücadele edecek. Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle turnuvaya üç puanla başlayan siyah-beyazlıların kalan maç programı da belli oldu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle: