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Giriş Tarihi: 13.10.2026 10:32

Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde yeni randevu!

UEFA Avrupa Ligi'ne Marsilya galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, bu kez Almanya'da Hoffenheim karşısında sahaya çıkacak. Avrupa'daki başarılı başlangıcını sürdürmek isteyen siyah-beyazlıları zorlu bir deplasman beklerken taraftarlar da karşılaşmayı canlı izlemek için yayın programını kontrol ediyor. Peki, Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, yayın bilgisi...

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Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi’nde yeni randevu!
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında puan hanesine yeni bir galibiyet eklemek için Almanya'da sahne alacak. Hoffenheim'ın ev sahipliğinde oynanacak karşılaşma öncesinde taraftarlar, mücadelenin hangi kanalda yayınlanacağını öğrenmek için arama motorlarına yöneldi.

HOFFENHEİM - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim'a konuk olacak. 15 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak karşılaşma, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

Almanya'nın Sinsheim kentindeki Rhein-Neckar-Arena'da yapılacak mücadelede Beşiktaş, Avrupa serüvenine bir galibiyet daha eklemek için sahaya çıkacak.

HOFFENHEİM - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim - Beşiktaş karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Siyah-beyazlıların Almanya deplasmanındaki mücadelesini televizyon başından takip etmek isteyenler, perşembe akşamı TRT 1 yayınını izleyebilecek.

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BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ'NDE SON DURUMU

Avrupa Ligi'ne etkileyici bir başlangıç yapan Beşiktaş, ilk hafta İstanbul'da ağırladığı Fransa temsilcisi Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek hanesine üç puan yazdırdı.

Hoffenheim ise turnuvadaki ilk maçında Yunanistan ekibi OFI Girit'e deplasmanda 2-0 yenildi. Alman temsilcisi, Beşiktaş karşısında ilk galibiyetini almak isterken siyah-beyazlılar da Avrupa'daki çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Hoffenheim deplasmanının ardından Beşiktaş'ı bu kez İstanbul'da İngiliz ekibi Crystal Palace bekliyor. UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasındaki karşılaşma, 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ'IN 2026-2027 UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, lig aşamasında sekiz farklı rakiple mücadele edecek. Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle turnuvaya üç puanla başlayan siyah-beyazlıların kalan maç programı da belli oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

  • 17 Eylül 2026, 22.00: Beşiktaş 4-1 Marsilya
  • 15 Ekim 2026, 22.00: Hoffenheim - Beşiktaş
  • 22 Ekim 2026, 22.00: Beşiktaş - Crystal Palace
  • 5 Kasım 2026, 23.00: Celtic - Beşiktaş
  • 26 Kasım 2026, 20.45: Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva
  • 10 Aralık 2026, 23.00: Bayer Leverkusen - Beşiktaş
  • 21 Ocak 2027, 20.45: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise
  • 28 Ocak 2027, 23.00: Omonia - Beşiktaş

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Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi'nde yeni randevu!
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