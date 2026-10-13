Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi’nde yeni randevu!

BEŞİKTAŞ'IN 2026-2027 UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Beşiktaş, lig aşamasında sekiz farklı rakiple mücadele edecek. Marsilya karşısında aldığı 4-1'lik galibiyetle turnuvaya üç puanla başlayan siyah-beyazlıların kalan maç programı da belli oldu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

17 Eylül 2026, 22.00: Beşiktaş 4-1 Marsilya

15 Ekim 2026, 22.00: Hoffenheim - Beşiktaş

22 Ekim 2026, 22.00: Beşiktaş - Crystal Palace

5 Kasım 2026, 23.00: Celtic - Beşiktaş

26 Kasım 2026, 20.45: Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

10 Aralık 2026, 23.00: Bayer Leverkusen - Beşiktaş

21 Ocak 2027, 20.45: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise

28 Ocak 2027, 23.00: Omonia - Beşiktaş