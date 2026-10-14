Beşiktaş Belediyesi’nden Ortaköy’deki 70 yıllık çay bahçelerine yıkım kararı

İstanbul Beşiktaş'taki Ortaköy meydanında yaklaşık 70 yıldır faaliyet gösteren 5 tarihi çay bahçelerinin Beşiktaş Belediye başkan vekili Ömer Rasim Şişman tarafından yeni meydan projesi gerekçesiyle yıkılmak istenmesi işletme sahiplerini isyan ettirdi. İşletme sahipleriyle görüşülmeden gönderilen tebligatllarla 15 gün içerisinde yıkımın gerçekleştirileceğini öğrenen çay bahçelerinin sahipleri karara tepki gösterdiler. İşletme sahipleri Filiz Ateş, Haşim Ateş, Ahmet Akdere, Erdal Sandıkmen ve Yusuf Tellioğlu, yaklaşık 70 yıldır faaliyette olan işyerlerini yıktırmamak için yargıya giderek Sulh Hukuk Mahkemesinde yürütmeyi durdurma kararı aldıracaklarını işletmelerini yıktırmayacaklarını söylediler.

BAŞKAN VEKİLİ ŞİŞMAN MEYDANA GELİP "BU UCUBE YAPILARI YIKTIRACAĞIM" DEDİ

Beşiktaş Belediye Başkan Vekili görevini yürüten Ömer Rasim Şişman'ın kendileriyle görüşmeden elinde Ortaköy Meydan düzenlemesi adı altında 5 çay bahçesinin meydan kısmındaki eklentilerinin 'Bu ucube yapıları yıktıracağım" diyerek yıkılacağını açıklamasının doğru olmadığını belirten 5 işletme sahibi bir araya gelerek yıkım kararının yargı yoluyla durdurulması için yargıya başvurduklarını söylediler.

5 İŞLETME SAHİBİ YIKIM KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Ortaköy Meydanında 1955 yılından bu yana kafe ve çay bahçesi olarak hizmet veren tarihi mekanların keyfi olarak yıkılmaya çalışıldığını belirten Zeliş Kafe ve çay bahçesi işletmecisi Filiz ve Haşim Ateş, Ahmet Akdere, Erdal Sarıdıkmen ile Yusuf Tellioğlu tepkilerini toplu olarak dile getirdiler. Yapılan ortak açıklamada, "Ortaköy Meydanında 1955 yılından bu güne kadar kafe ve çay bahçesi olarak hizmet veren işletmeler biz işletmecilerin fikri alınmadan hazırlanan plan ve proje gösterilmeden keyfi olarak yıkılmaya çalışılıyor. Burada yaklaşık 100 işçi evine ekmek götürmek için çalışıyor. Plan ve proje gösterilmeden esnafın fikri alınmadan çok şikayet var bu buraya meydan düzenlemesi yapılacak bu ucube yapılar yıkılacak denilmiş. Beşiktaş Belediye Başkan Vekili bizi muhatap dahi almadan elinde bir proje ile Ortaköy meydan projesi kapsamında sahile yakın çay bahçelerinin ön eklentilerinin tamamen yıkılacağını söylemiş. Bununla ilgili 5 çay bahçesine tebligat gönderildi. Bu bahçelerin ön eklentilerinin yıkımı için tebligatta Belediye meclisinde 775 gecekonduya muhalefet maddesi işletilip hızlı şekilde encümen kararı ile 15 gün içinde yıkılması ile ilgili tebligatı teslim ettiler. CHP belediyesi olarak sosyal belediyecilik gereği esnafa danışılmadan fikri alınmadan bu yaklaşık 70 yıldır zamanın belediye başkanları tarafından eklentileri yaptırılıp işgaliyeleri alınan eklentilerin keyfi olarak yıkılmak istenmesi bizleri mağdur etmiştir. Bu kararın durdurulması ve işyerlerimizi yıktırmamak için yargıya giderek Sulh Hukuk Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı aldırmak için dilekçelerimizi verdik. Biz yıllardır işgaliyesini ödediğimiz eklentilere konulan masalardan para kazanıyoruz. Buralar yıkılırsa 4-5 masa ile biz nasıl işletmeleri ayakta tutabiliriz" dediler.

"40 YILDIR İŞGALİYE ÖDENEN EKLENTİLER KEYFİ OLARAK YIKILMAK İSTENİYOR"

İşletmeciler, "Çay bahçelerinin ön eklentilerinin geçmiş belediyelerin 1990 yılında Ayfer Atay başkanlığında bu düzenleme yapıldı. 12 metrelik ön eklentinin üzeri kapatıldı. Anıtlar kurulundan onay alındı ve bu alanların işgaliyeleri yasal olarak belediyelere ödendi. 2012 yılında İsmail Ünal başkanlığında üstü açılıp kapanır hale getirilmesine karar verdi. 40 yıldır belediye başkanlarının onayladığı ve işgaliye aldığı bu alanlar şimdi Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekilliği görevindeki Ömer Rasim Şişman tarafından şikayetler var. Meydan düzenlemesi yapacağız denilerek yıkılmak isteniyor. İşletme sahipleri muhatap alınmadan bu alanların yıkım kararının çıkarılması ile CHP'nin sosyal belediyecilik söylemleri nerede kalıyor. Neden 70 yıllık esnafın ve işletmecilerin fikri alınmadan muhatap olunmadan keyfi olarak bu projeyi uygulama bahanesiyle 5 işletme mağdur edilmeye çalışılıyor. Konuyla ilgili görüşmek üzere randevu taleplerine dahi karşılık verilmiyor. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı bu 5 işletmede 12 metrelik eklentinin yıkılması ile işletmelerin masa koyacağı alan azalacağı için yaklaşık 80 işçinin çıkarılması gerekecek bir çok işçi ve ailesi mağdur olacak. Bu yanlış karardan vazgeçilmesi ve yıkımın iptal edilmesini istiyoruz" dediler.