Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa’da 3. randevu!

Avrupa kupalarındaki yolculuğunu sürdüren siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de zorlu bir İngiltere temsilcisini ağırlamaya hazırlanıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar stada kilitlendi. Maçın başlangıç düdüğüyle birlikte sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Beşiktaş'ın bu önemli sınavı şifresiz yayınlanacak.
Avrupa arenasında kritik bir viraja giren temsilcimizin maçı 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.
İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu karşılaşmanın başlama saati 22.00 olarak belirlendi.
Beşiktaş, Avrupa kupasında çıktığı ilk 2 maçı kazanarak 6 puanı topladı. 4. sırada yer alan siyah beyazlılar serisini sürdürmeyi hedefliyor.
Crystal Palace maçı hazırlıklarına başladık. 🦅 https://t.co/mSPGDEo80p— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 20, 2026