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Giriş Tarihi: 21.10.2026 07:44

Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa'da 3. randevu!

UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 3. hafta heyecanı temsilcimiz Beşiktaş ile İngiliz ekibi Crystal Palace arasında yaşanacak. Futbolseverler kritik randevu öncesinde Beşiktaş Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorularına yanıt arıyor. Dev karşılaşmanın canlı yayın kanalı ve saat bilgisi açıklandı.

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Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa’da 3. randevu!
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Avrupa kupalarındaki yolculuğunu sürdüren siyah-beyazlılar, Dolmabahçe'de zorlu bir İngiltere temsilcisini ağırlamaya hazırlanıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele öncesinde taraftarlar stada kilitlendi. Maçın başlangıç düdüğüyle birlikte sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Beşiktaş'ın bu önemli sınavı şifresiz yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - CRYSTAL PALACE MÜCADELESİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Avrupa arenasında kritik bir viraja giren temsilcimizin maçı 22 Ekim 2026 Perşembe günü oynanacak.

İstanbul Dolmabahçe'de bulunan Tüpraş Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu zorlu karşılaşmanın başlama saati 22.00 olarak belirlendi.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücade eden temsilcimizin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace ile yapacağı lig aşaması 3. hafta maçı, Türkiye'deki yayın yayın hakları gereğince TRT ekranlarından futbolseverlerle buluşacak.

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Beşiktaş, Avrupa kupasında çıktığı ilk 2 maçı kazanarak 6 puanı topladı. 4. sırada yer alan siyah beyazlılar serisini sürdürmeyi hedefliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş'ın, sahasında İngiliz ekibi Crystal Palace ile oynayacağı karşılaşmayı Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie yönetecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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Beşiktaş - Crystal Palace maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa'da 3. randevu!
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