Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde iki ezeli rakip, üç puan için sahaya çıkacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in 13. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. Beşiktaş-Galatasaray derbisini Oğuzhan Çakır yönetecek. Mücadele, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
Beşiktaş ile Galatasaray, son olarak 7 Mart 2026 tarihinde Süper Lig'in 25. haftasında karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 1-0 kazanmayı başardı.
Beşiktaş, 30 Kasım'daki derbide sahasında aldığı bu mağlubiyetin ardından rakibini yeniden ağırlayacak.
Süper Lig'de 12. hafta geride kalırken Galatasaray, 31 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekip, oynadığı 12 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.
Beşiktaş ise 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgiyle topladığı 25 puanla üçüncü sırada bulunuyor.