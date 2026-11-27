BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 21.00'de başlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde iki ezeli rakip, üç puan için sahaya çıkacak.