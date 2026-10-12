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Giriş Tarihi: 12.10.2026 15:53

Beşiktaş-Kocaelispor maçında sahaya bardak fırlattı: O taraftar tutuklamaya sevk edildi

Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Beşiktaş-Kocaelispor maçında gole sinirlenen taraftar sahaya fırlattığı pet su bardağıyla Kocaelisporlu Daniel Agyei’ye isabet etti. Yapılan tespit ardından gözaltına alınan taraftar E.S., “silahla kasten yaralama” suçundan tutuklanma talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

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Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Beşiktaş-Kocaelispor maçında sahaya bardak fırlattı: O taraftar tutuklamaya sevk edildi
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Trendyol Süper Lig'de 11 Ekim günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında yaşanan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

GOLÜN ARDINDAN SAHAYA FIRLATTI

Saat 19.35 sıralarında oynanan müsabakayı tribünden takip eden Beşiktaş taraftarı E.S.'nin, Kocaelispor'un gol atmasının ardından elindeki pet su bardağını saha içerisine doğru fırlattı. Fırlatılan bardak, Kocaelisporlu futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet etti.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında E.S. hakkında gözaltı kararı verildi.

TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Adliyeye getirilen ve ifadesi alınan E.S., "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.

#TRENDYOL SÜPER LİG #KOCAELİSPOR #BEŞİKTAŞ #İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
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Beşiktaş-Kocaelispor maçında sahaya bardak fırlattı: O taraftar tutuklamaya sevk edildi
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