Beşiktaş-Kocaelispor maçında sahaya bardak fırlattı: O taraftar tutuklamaya sevk edildi

Trendyol Süper Lig'de 11 Ekim günü Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Kocaelispor karşılaşmasında yaşanan olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
GOLÜN ARDINDAN SAHAYA FIRLATTI
Saat 19.35 sıralarında oynanan müsabakayı tribünden takip eden Beşiktaş taraftarı E.S.'nin, Kocaelispor'un gol atmasının ardından elindeki pet su bardağını saha içerisine doğru fırlattı. Fırlatılan bardak, Kocaelisporlu futbolcu Daniel Ebenezer Kwasi Agyei'ye isabet etti.
GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında E.S. hakkında gözaltı kararı verildi.
TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ
Adliyeye getirilen ve ifadesi alınan E.S., "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.