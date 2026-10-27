Beşiktaş - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de dev mücadele!

Olympiakos ve Beşiktaş için zorlu sınav İstanbul'da yaşanacak. Avrupa basketbolunda yoğun bir haftaya giren siyah- beyazlıları zorlu mücadele bekliyor. İki takımın EuroLeague'deki mücadelesi öncesinde maç programı ve canlı yayın bilgileri de netleşti.
EuroLeague'de sekizinci hafta mücadelesine çıkacak Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u İstanbul'da konuk ediyor. Beşiktaş - Olympiakos karşılaşması 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, son şampiyon karşısında taraftarının desteğiyle parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
⏩ 𝗡𝗲𝘅𝘁 𝗚𝗮𝗺𝗲 🏆 EuroLeague #8 🗓️ 28 Ekim Çarşamba | 20.30 🆚 Olympiacos Piraeus 📍 Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi https://t.co/G7fFeBjG6m— Beşiktaş Basketbol (@BJK_Basketbol) October 26, 2026
İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki Avrupa Ligi karşılaşmasına ev sahipliği yapıyor. Siyah-beyazlı ekip, kendi seyircisi önünde oynayacak. Karşılaşmayı salondan takip edecek taraftarların bilet ve giriş işlemlerini maç öncesinde tamamlaması gerekiyor.
EuroLeague'de geride kalan yedi karşılaşmada Beşiktaş 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde etti. Yunan ekibi Olympiakos ise yedi maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor.
EuroLeague'de çift maç haftasına giren Beşiktaş'ı Olympiakos karşılaşmasının ardından bir deplasman mücadelesi bekliyor. Siyah-beyazlılar, 30 Ekim Cuma günü saat 22.30'da İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya konuk oluyor.