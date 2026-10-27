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Giriş Tarihi: 27.10.2026 16:17

Beşiktaş - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'de dev mücadele!

EuroLeague'de sekizinci hafta heyecanı yaşanırken Beşiktaş, Olympiakos'u İstanbul'da ağırlamaya hazırlanıyor. Galibiyet arayan siyah-beyazlıların mücadelesi öncesinde basketbolseverler de karşılaşmanın canlı yayın programını takip ediyor. Peki, Beşiktaş - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, mücadelenin detayları…

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Beşiktaş - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de dev mücadele!
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Olympiakos ve Beşiktaş için zorlu sınav İstanbul'da yaşanacak. Avrupa basketbolunda yoğun bir haftaya giren siyah- beyazlıları zorlu mücadele bekliyor. İki takımın EuroLeague'deki mücadelesi öncesinde maç programı ve canlı yayın bilgileri de netleşti.

BEŞİKTAŞ - OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

EuroLeague'de sekizinci hafta mücadelesine çıkacak Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u İstanbul'da konuk ediyor. Beşiktaş - Olympiakos karşılaşması 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.30'da başlayacak. Siyah-beyazlılar, son şampiyon karşısında taraftarının desteğiyle parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ - OLYMPİAKOS MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Avrupa basketbolunun iki önemli ekibini buluşturacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Basketbol tutkunları karşılaşmayı S Sport Plus dijital platformu üzerinden de takip edebilirler.

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KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?

İstanbul'daki Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi, Beşiktaş ile Olympiakos arasındaki Avrupa Ligi karşılaşmasına ev sahipliği yapıyor. Siyah-beyazlı ekip, kendi seyircisi önünde oynayacak. Karşılaşmayı salondan takip edecek taraftarların bilet ve giriş işlemlerini maç öncesinde tamamlaması gerekiyor.

BEŞİKTAŞ VE OLYMPİAKOS'UN EUROLEAGUE'DEKİ SON DURUMU NASIL?

EuroLeague'de geride kalan yedi karşılaşmada Beşiktaş 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde etti. Yunan ekibi Olympiakos ise yedi maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'IN EUROLEAGUE'DEKİ SIRADAKİ MAÇI NE ZAMAN?

EuroLeague'de çift maç haftasına giren Beşiktaş'ı Olympiakos karşılaşmasının ardından bir deplasman mücadelesi bekliyor. Siyah-beyazlılar, 30 Ekim Cuma günü saat 22.30'da İtalya temsilcisi Virtus Bologna'ya konuk oluyor.

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Beşiktaş - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague'de dev mücadele!
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