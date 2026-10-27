Beşiktaş - Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? EuroLeague’de dev mücadele!

BEŞİKTAŞ VE OLYMPİAKOS'UN EUROLEAGUE'DEKİ SON DURUMU NASIL?

EuroLeague'de geride kalan yedi karşılaşmada Beşiktaş 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet elde etti. Yunan ekibi Olympiakos ise yedi maçta 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetle dördüncü sırada bulunuyor.