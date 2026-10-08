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Giriş Tarihi: 08.10.2026 18:56 Son Güncelleme: 08.10.2026 19:02

Beşiktaş’ta ana caddede yol çöktü, trafik aksadı

Beşiktaş’ta yolda henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Çökmenin ardından bölgede trafik akışında aksamalar yaşandı.

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İHA İHA
Beşiktaş’ta ana caddede yol çöktü, trafik aksadı
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Olay, saat 16.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Akatlar Mahallesi Zeytinoğlu Caddesi Selçuklular Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda çökme olduğunu görenlerin ihbarı üzerine bölgeye belediye zabıta ekipleri ile trafik polisleri sevk edildi.

Ekipler çökmenin meydana geldiği bölgeye dubalarla şerit çekerken, trafik tek şeritten sağlandı. Yolun her iki istikametinde de yer yer trafik yoğunluğu ve aksamalar oluştu.

Beşiktaş'ta ana caddede yol çöktü, trafik aksadı


"AYNI YOLA DAHA ÖNCE DE YAMA YAPILDI"

Yol üzerinde bulunan taksi durağının sorumlusu Hamdi Örenç, "Ses olarak herhangi bir şey duymadık. Okul servisi geçiyordu. Biz içeride oturuyorduk, sonra baktık yol bir anda çöktü. Hemen duba bulduk ve yolu kapattık. Sonra polisi aradık. Arkadaşlar gelip ilgilendiler. Bir ay önce biz yine kendilerini aradık, aynı yola daha önce de yama yapıldı. Bu sabah bir kez daha yama yapıldı ama yol yine çöktü. Yol üzerinden sık sık kamyonlar geçiyor. Büyük ihtimal yol o yüzden çöktü. Herhangi birinin başına büyük bela da gelebilirdi" dedi. Yoldaki çalışmalar sürüyor.

#BEŞİKTAŞ
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Beşiktaş’ta ana caddede yol çöktü, trafik aksadı
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