Beşiktaş’ta çöp yığınları oluştu! İlçe sakinleri sosyal medyada paylaştı

Beşiktaş'ta dün görev yerlerine giden işçiler, iş kıyafetlerini giydi ancak mesaiye başlamadı. Ücretlerinin 4 aydır eksik ve geç ödendiğini belirten işçiler, "Arkadaşlarımız borç batağında, tefecilerin eline düşen işçiler var. Biz eksik çalışmıyoruz, işimize geç gelmiyoruz. Ücretimizin de eksiksiz ve zamanında ödenmesini istiyoruz" diyerek tepki gösterdi. Bazı işçiler sosyal medyada bu olanlar yüzünden 'evime ekmek götüremedim, ömrümde ilk kez fırından askıda ekmek aldım' ifadelerini kullandı.

SÜRESİZ İŞ BIRAKTILAR

Sendikadan işçilere gönderilen mesajda; Maaş ödemeleri gerçekleşmemiştir. Maaşların tamamı eksiksiz yatana kadar Pazartesi gününden itibaren süresiz iş bırakma kararı almış bulunuyoruz. İstanbul Avrupa 1.Nolu Şube Yönetimi ve Temsilcileri" notu ile birlikte iş bırakacak birimlerde belirtildi. Buna göre Temizlik işleri müdürlüğü, Fen İşleri garajları ve birimleri, Park ve Bahçeler, Veterinerlik Ana hizmet binası olarak belirtildi. Sağlık çalışanları, güvenlikler ve diğer birimler günlük iş akışına devam edecek' bilgisi paylaşıldı.

ORTAKÖY'DE ÇÖP YIĞINLARI

Dün sabah saatlerinde mesailerine giden personel iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İşçiler grevde olunca çöpler toplanmadı. İlçenin en önemli noktaları Ortaköy'de çöp yığınları oluştu. Mahalle sakinleri bir kaç gün böyle devam ederse hastalık yayılmasından endişe ediyor.