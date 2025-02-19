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Giriş Tarihi: 19.2.2025 14:22

Beşiktaş’ta facia: Alev alev yanan daire küle döndü

Beşiktaş'ta bir dairede klima motorundan yangın çıktı. Küle dönen evde maddi hasar meydana gelirken, yangında ev sahibinin kedisi öldü.

DHA
Beşiktaş’ta facia: Alev alev yanan daire küle döndü

Yangın, saat 12.30 sıralarında Yıldız Mahallesi Çitlenbik Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı binanın 2. katında bulunan dairenin klima motorundan yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına neden olan klima motorundaki alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale gelirken, ev sahibinin kedisinin öldüğü belirlendi. Dairenin yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Beşiktaş’ta facia: Alev alev yanan daire küle döndü
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