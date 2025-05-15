Beşiktaş’ta haraç almak için oto galeriyi kurşunladılar: Şüphelilerden biri 15 yaşında!

Olay, 22 Nisan'da saat 02.10 sıralarında Beşiktaş Etiler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişiler lüks araçların satıldığı bir oto galeriyi kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganların yakalanmasına yönelik Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde 2 kişinin yürüyerek oto galeriye geldiğini ve bir süre çevreyi kontrol ettiğini tespit etti. İçlerinden birinin ise oto galeriye silahla kurşun yağdırdığı belirlendi. Kurşunların 6'sı iş yerine, 1'i ise içeride bulunan bir araca isabet etti.