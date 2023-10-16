Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş'ta iki İETT otobüsü kaza yaptı
Giriş Tarihi: 16.10.2023 17:44

Beşiktaş'ta iki İETT otobüsü kaza yaptı

Beşiktaş'ta önündeki araca vurmamak için fren yapan İETT otobüsüne, aynı istikamette giden İETT otobüsü çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken otobüslerin camları kırıldı.

DHA
Beşiktaş’ta iki İETT otobüsü kaza yaptı

Kaza, 15.30 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önündeki otomobile çarpmamak için fren yapan İETT otobüsüne, havanın yağışlı olmasından kolayı kayganlaşan yolda duramayan başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı.

OTOBÜSLERİN CAMLARI KIRILDI

Kazada yaralanan olmazken, iki otobüsünde camları kırıldı. Kazanın ardından bazı yolcular, otobüsten inerek kazaya neden olan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Yolcuların tepkisini gören sürücü olay yerinden uzaklaştı. Kaza nedeniyle Dolmabahçe Caddesi'nde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan otobüslerin yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta iki İETT otobüsü kaza yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA