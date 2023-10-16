Beşiktaş’ta iki İETT otobüsü kaza yaptı

Kaza, 15.30 sıralarında Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, önündeki otomobile çarpmamak için fren yapan İETT otobüsüne, havanın yağışlı olmasından kolayı kayganlaşan yolda duramayan başka bir İETT otobüsü arkadan çarptı.

OTOBÜSLERİN CAMLARI KIRILDI

Kazada yaralanan olmazken, iki otobüsünde camları kırıldı. Kazanın ardından bazı yolcular, otobüsten inerek kazaya neden olan otomobil sürücüsüne tepki gösterdi.